‘NATO ve ABD'nin baskıları Türkiye'nin S-400 kararlılığına engel olamıyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağı açıklamasını değerlendiren Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş "ABD ve NATO Türkiye'ye yönelik baskılarını sürdürecek olsa da Türkiye hava savunma sistemini ülkeye getirme konusunda kararlılığını bir kez daha sergilemiş oldu" dedi.

Türkiye, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin uyguladığı baskıya rağmen, Rusya'yla imzaladığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması hususunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını duyurdu. Akar ayrıca "S-400'den, siyasi ve yargıdaki gelişmelerden dolayı birtakım sıkıntılar söz konusuydu ama şu ana geldiğimizde siyasi, askeri şartlar, böyle bir olumsuzluğu düşündürecek durumda değil. Ben herhangi bir şey beklemiyorum" açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı'nın bu kilit önemdeki açıklaması ise Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Sputnik'e değerlendirdi.

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Karataş'a göre, Milli Savunma Bakanı Akar'ın yaptığı açıklamalar, S-400'lerin Türkiye'ye geliş programında herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koyar nitelikte:

"Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, S-400'lerin Türkiye'ye geliş programında herhangi bir değişiklik olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin bütün baskılara rağmen S-400 alımını gerçekleştirdiği açıkça ortada."

‘NATO VE ABD SON ANA KADAR BASKI YAPMAYI SÜRDÜRECEKTİR'

NATO ve ABD'nin baskılarının "son ana kadar" süreceğine işaret eden Karataş "Özellikle Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı son açıklamadan sonra, S-400'lerin Türkiye'ye gelişine yönelik olarak NATO ve ABD'nin biraz bekledikten sonra bu açıklamaya bir karşılık vereceğini ve son ana kadar S-400'ler konusunda Türkiye'ye uyguladıkları baskıya devam edeceklerini düşünüyorum. Bu baskıdan kolay kolay vazgeçmeyeceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarının da "dikkate değer" olduğuna değinen Karataş "Milli Savunma Bakanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamanın zamanlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Zira Akar'ın açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı tarafından ABD Kongresi'ne F-35'lerle ilgili rapor sunmaya hazırlanırken geldi" ifadelerini kullandı.

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S-400 hava savunma sisteminin milli olarak kullanılabilmesine yönelik teknik sorunlarla ilgili bir altyapı çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Karataş "S-400'ler Türkiye'ye geldiğinde, NATO sistemlerinden ayrı olarak kullanılabilmesi için bir altyapı çalışması başlatılmıştı. Neticede S-400'ler Türkiye'ye geldikten sonra herhangi bir şekilde NATO sistemleriyle ortak olarak kullanılmayacak. Bu hava savunma sisteminin milli olarak ve etkin olarak kullanılması için çalışmalar sürüyor; hatta sistem Türkiye'ye geldikten sonra da sürecektir. Bir başka önemli husus ise, S-400'leri kullanacakların Rusya'da eğitim alacak olması. Bu eğitim sürecinin de tamamlanmasıyla sistemin Türkiye'ye gelmesinin ardından, S-400'lerin harbe/harekata hazır hale gelmesi için de bir süre daha geçecektir" diye ekledi.