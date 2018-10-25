IŞİD'in Süveyda kırsalında kaçırdığı Dürzilerden 10'u kurtarıldı

IŞİD tarafından Suriye’nin Süveyda bölgesinde kaçırılan 33 Dürzi'den 10'nu Suriye ordusunun girişimiyle kurtarıldı. IŞİD'in elinde halen 17 Dürzi bulunuyor. Sputnik'e konuşan Şam Milletvekilli Omer Osi, Dürzilerin Suriye Ordusu tarafından IŞİD'in elinden kurtarıldığını belirterek, IŞİD'in elindeki diğer Dürzilerin de kurtarılacağını söyledi.

© REUTERS / Ammar Awad IŞİD, Dürzi yurdu Süveyde'de onlarca kadın ve çocuğu kaçırdı

Suriye ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye ordusu, IŞİD'in kaçırdığı Dürzileri kurtarıyor. 25 Temmuz'da Süveyda kırsalındaki Dürzilere saldırıp 250 kişiyi öldüren ve 35 kişiyi ise kaçıran IŞİD, kaçırdığı Dürzilerden bazılarını da öldürmüştü.Suriye ordusu kaçırılanların kurtarılması için geçen hafta yaptığı girişim sonucu 6 Dürziyi kurtarmıştı. Suriye ordusu dün de yaptığı girişim ile 10 Dürziyi daha kurtardı. IŞİD'in elinde halen 17 Dürzi tutulurken, Suriye ordusu onları kurtarmak için de çalışmalarını yürütüyor.

Sputnik'e konuşan Şam Milletvekilli Omer Osi, Dürzilerin Suriye ordusu tarafından IŞİD'in elinden kurtarıldığını belirterek, şöyle konuştu:" Suriye Ordusu IŞİD'in elindeki Dürzileri kurtarmak için çalışmalar yapıyordu. Çalışmalar sonucunda bazıları kurtarıldı. IŞİD'in elindeki diğer Dürziler de kurtarılacak. IŞİD geçen ay 35 Dürziyi kaçırmıştı. Bazılarını ise katletmişti. Kaçırılanların aileleri kurtarılmaları için Suriye devletine başvuru yapmışlardı. Yardım istemişlerdi. Kurtarılmaları için gereken neyse yapılacaktır."

IŞİD, kaçırdığı 65 yaşındaki bir kadının ise hastalıktan öldüğünü iddia etti.

Süveyda eyaleti, Suriye'nin savaş öncesi 700.000 kişinin yaşadığı, nüfusunun yaklaşık yüzde üçünü oluşturan, Dürzi azınlığının anavatanı özelliğine sahiptir.