'AK Parti Kayseri ve Konya’da bile yüzde 40’ın altında'

Cumhur ittifakının yerel seçim öncesinde bozulmasının ardından “Meclis’te devam ediyor mu? AK Parti Kürt oyları için mi uzlaşıyı bozdu?” soruları gündemde. Gezici Araştırma Şirketi’nin kurucusu Murat Gezici AK Parti’nin İstanbul’u kazanmak için Kürt oylarına talip olacağını, MHP ile yol ayrılığının sadece yerelde ve tepede olduğuna dikkat çekti.
RS FM'de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Murat Gezici son araştırmalarından bazı verileri de ilk kez paylaştı. "Her beş seçmenden biri ben Kürt kökenliyim diyor. Yani %20 demek bu, ve bu seçmenin en yoğun yaşadığı yer de İstanbul. İstanbul'da seçimin belirleyicisi Kürt seçmen olacak ve Kürt seçmenler ekonomik krizi diğer gruplara göre daha ağır hissediyor" diyen Murat Gezici şöyle devam etti:
'ÜÇ BÜYÜK İL İÇİN KÜRT OYLARI GEREKLİ'
"Ekonomik sıkıntıların faturasını bu iktidara kesiyor. Türkiye genelinde 81 vilayetin hepsinde Ak Parti'nin oy oranı %40'ın altındadır. Konya, Kocaeli ve Kayseri gibi yerlerde bile Ak Parti'nin oyu %40'ın altında. Ak Parti bu sıkıntılı süreci görüyor ama en önemli 3 il var. İstanbul, Ankara ve İzmir. Ak Parti buraları MHP ile ittifak ile alabileceğini görüyor ama Kürt seçmenleri de rahatsız ettiğini görüyor".
Gezici'ye göre Ak Parti'nin içinden de MHP'ye karşı bir tavır gelişmeye başladı. "Kürt seçmenin bir kısmının İyi Parti'ye bir kısmının da HDP'ye oy verdiğini görüyoruz. MHP ile ittifakın, Cumhur ittifakından sonra da devam etmesi AK Parti seçmenini de rahatsız ediyordu. MHP'nin ‘devletin başı' gibi bir görüntü vermesinden, ‘derin devlet' gibi görünmesinden de AK Parti tabanı rahatsızdı. Kanaat önderlerinde de var bu rahatsızlık" dedi. Adi suçlara kısmen af konusunun Türk seçmeni için hassas bir konu olduğuna dikkat çeken Murat Gezici, hiçbir iktidarın uyuşturucu satıcılığı gibi suçlara af getirmeyi göze alamayacağını vurguladı. "Hükümet ve MHP de bir şekilde bu süreci danışıklı veya dövüşüklü ayrıldığı görüntüsü ile yönetti" dedi ve şöyle devam etti.
'TABANDA İTTİFAK SÜRÜYOR'
"Stratejik adım atabilecekler, ben hala gol atabileceklerini görüyorum. Çünkü AK Parti ve MHP beraber 81 ilden 70'ini alabilirler. Tabanda ittifak devam edecektir çünkü Ak Parti kendi başına üç büyük ilden hiçbirini alamaz, ama MHP ile birlikte hareket ederse, ki ben hala edeceğini düşünüyorum, İzmir dahil, Eskişehir dahil pek çok sürpriz ili kazanabilirler".
AK Parti'nin genç tabanında MHP'ye oy kayması olduğunu da vurgulayan Murat Gezici, "Ak Parti ile yetişen nesil Ak Parti'ye oy vermiyor. En büyük sorun nedir diye sorduğunuzda 3. Sırada Eğitim geliyor. Bu yüzyıldır böyle. Demek ki Ak Parti bunu çözememiş. Pekçok ilde İmam Hatipler boş kalıyor. Anadolu Liselerinden Üniversitelere giriş çok düşük. Bunun faturasını yeni nesil, eğitim alamama, işsiz kalmayı iktidara kesecek. Milliyetçi oylarda ciddi anlamda bir yükseliş var. Şehir merkezlerinde artıyor. Değerler üzerinde hassasiyet oluşursa, uzlaşı yaratılırsa muhalefet partileri de de ortak aday ve değer üzerinde hareket ederlerse, Kayseri gibi Mersin gibi birçok ili kazanma ihtimalleri var" dedi.
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