DSM: Kürt devleti kurma planımız yok, Suriye’nin parçalanmasını istemiyoruz

© AFP 2018 / Delil Souleiman DSM Yöneticisi İsa: Suriye hükümetiyle yapılan görüşme heyecan yarattı, sevinçliyiz

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elindeki bölgelerde varlığını arttırması ve DSG'ye ağır silahlar ile diğer konularda yardım yapması ‘ABD, Suriye'nin Kuzeyinde bir devlet mi kurdurtacak?' sorusunu ortaya çıkarıyor. Menbiç'ten Irak sınırına kadar DSG'nin elindeki bölgeler için sadece askeri anlamda değil birçok alanda yardımlar yapan ve bölgede 25 askeri üssü olan ABD'nin hareketleri Türkiye ve Suriye tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Türkiye ile Suriye devleti Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir devlete izin vermeyeceklerini belirterek, gerekirse operasyon yapacaklarını belirtiyorlar.

‘BİZ SURİYE'NİN PARÇALANMASINI İSTEMİYORUZ'



Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İsa, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurma gibi bir projesinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Devlet kurma gibi bir amaç yok. Bu söylentiler bilinçli yayılıyor. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bize devlet kurduracağı iddiaları doğru değildir. Öyle bir projeleri de yoktur. Hiçbir devletin Kürtlere devlet kurdurma gibi bir planı olmamıştır. Bizim de ayrı bir devlet kurma bir amacımız yoktur. Biz Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Ama hakkımızı istiyoruz. Biz sadece ‘demokratik özerkliğin' kurulmasını istiyoruz. Bizim bu konuda bir mücadelemiz vardır. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Kürt sorunu Suriye'de büyük bir sorundur. Kürtlerin sorunları çözülmedi. 19 Temmuz 2012 yılından sonra Suriye'de şartlar değişti. ‘19 Temmuz Devrimi'nden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Şam'daki yönetim eskisi gibi artık hareket edemez ve bize eskisi gibi bakamaz. Kürtlerin haklarının giderilmesiyle ilgili kim bizimle olursa biz de onlarla oluruz. ABD veya kim olursa olsun sorunlarımızın çözümü konusunda bizimle olursa biz de onlarla oluruz. Şam taleplerimizi kabul etmiyor. 2011 yılından önceki dönemlere dönülmesini istiyor. Biz ise bunu kabul etmiyoruz".