DSG, IŞİD ile bağlantılı 120 kişiyi serbest bıraktı

Suriye'nin Haseke kentinde YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD ile ilişkili olduğu gerekçesiyle cezaevinde tuttuğu 120 kişiyi serbest bıraktı.

© AFP 2018 / Delil Souleiman DSG, Irak'ta suç işleyen IŞİD militanlarını hükümete teslim edecek

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkililerinden edinilen bilgilere göre DSG, IŞİD ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir yıldır tutukladığı kişileri serbest bırakıyor. Xalo, serbest bırakılanlar arasında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan, PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Cezire Kantonu'nun Yasama Meclisi Eş Başkanı Hakem Xalo, IŞİD ile bağlantılı 120 kişinin Haseke'de serbest bırakıldığını söyledi.

CEZA SÜRELERİ DOLDU

Bırakılanların Suriye nüfusuna kayıtlı oldukları ve çoğunun Haseke bölgesinde yaşadıkları öğrenildi. Serbest bırakılan 120 kişinin aldıkları ceza sürelerinin dolduğu için serbest bırakıldığı belirtilirken, Serbest kalanlar 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası almışlardı.

IŞİD'e ait yerlerde çalıştığı ve IŞİD'e yardım ettiği kişileri belli bir süre cezaevinde tuttuktan sonra serbest bırakan DSG, geçen sene Haseke bölgesinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonda gözaltına alınıp tutukladığı 120 kişiyi serbest bırakarak Arap aşiret temsilcilerine teslim etti.

© REUTERS / Hamad I Mohammed Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

Daha önce Rakka, Eyn İssa ve Tel Abyad'da IŞİD ile bağlantılı kişileri serbest bırakan DSG, serbest bırakanları kefil koşuluyla serbest bırakıyor.

Savaşta yakaladığı IŞİD militanlarını ülkelerine iade eden DSG'nin elindeki IŞİD militan sayısı 800'ü aşarken, Hejin operasyonunda da birçok IŞİD militanı DSG tarafından ele geçirildi.

AİLELERİ KAMPLARDA KALIYOR

DSG'nin elindeki 44 ülkeye mensup IŞİD militanlarının eşleri ve çocukları ise kamplarda kalıyor. 1300 çoçuk ile 550 Kadın Roj, Hol ve Eyn İss kampında kampında kalıyorlar.