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15:12 29 Ekim 2018
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    Müslüm Baba filmi - Müslüm Gürses balmumu figürü
    © AA / Elif Öztürk

    ''Müslüm' gibi biyografiler yolda'

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    Ahu Özyurt
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    21 milyon liralık bir bütçe ve 1 yıllık bir çekim sürecinin ardından vizyona giren ‘Müslüm Baba’ filmi beklentileri karşılayacak mı? Gerçekten ‘Müslümcüler’ filmi önceden izledi mi? Yönetmenlerden Can Ülkay, RS FM’de sorularımızı yanıtladı.

    Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Ülkay, aylardır medya dünyasında efsane gibi beklenen ‘Müslüm' filmi için "Türkiye'de de dünyada da nadir çekilen biyografilerden" dedi. Ülkay, şöyle devam etti:

    Müslüm Gürses'e benzeyen taksici
    © Fotoğraf : DHA
    Müslüm Gürses'e benzeyen taksici: Keşke onun yerine ben ölseydim
    ‘ASLINDA BİR AŞK HİKAYESİ ÇEKTİK'

    "Son dakikaya kadar kurgusunda çalıştık. Bu bir biyografi, Türkiye'de çok çekilmiyor. Riskli de bir iş. Halka mal olmuş kişileri sinemaya yansıtmak zor. Herkes başka tarafını seviyor. Ama biz, Sayın Müslüm Gürses'in sanatçı kişiliğine yoğunlaşıp Muhterem Nur ile birlikte yaşadıkları bir aşk hikayesi yaptık. Yani film aslında onun hayatından hareketle çok güzel bir aşk hikayesi. İçinde müzik var, fanları var, hayatındaki ağır dramlar da var, her şey var."

    İyi hikayeler ve iyi filmler için yeteri kadar para harcanması gerektiğini belirten Can Ülkay, "Böyle insanları anlatmak için onlara saygımız gereği para harcamamız lazım. Gelecek kuşaklara bir iz bırakıyoruz onu tanımaları için" dedi.

    ‘GÜRSES FANLARI ÇOK BEĞENDİ'

    "Müslüm Gürses'in Türkiye'nin her yerinde hayranları var. Sayısı da tam olarak bilinmiyor. Ama kemikleşmiş fan liderleri var, bunlar doğum gününü ve ölüm yıldönümünü anıyor. Önce onlara seyrettirdik. Çok heyecanlandılar, çok beğendiler. Onların ne düşündüğü çok önemliydi ama bu film Müslüm'ün fanlarını anlatan bir film değil, onu en iyi şekilde anlatmak için fan liderlerine sorduk. Çok etkilendiler, onların eleştirileri çok önemliydi" diyen Can Ülkay, 10 binin üzerinde kostüm yapıldığı, Adana ve İstanbul'un o dönemlerinin inşa edildiğini de sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:

    "Timuçin Esen de daha iyi oynamak için Los Angeles'a gitti, çok önemli bir oyuncu koçu ile çalıştı. Öyle ki döndüğünde koç Greta Seacat bizi aradı, ‘Sakın dokunmayın o artık Müslüm Gürses, size de öyle davranacak, şaşırmayın' dedi. Gerçekten Timuçin Esen role öylesine girdi ki yeni yeni çıktı o rolün içinden diyebilirim."

    ‘SİNEMAYA BÜYÜK YATIRIM GELİYOR'

    Popüler Türk sinemasının yükselmesi gerektiğine dikkat çeken Can Ülkay, "Komedinin garantisi var ama tarih ve biyografiler riskli. Ben şanslıyım çünkü yapımcımız Mustafa Ünlü bu riski alabiliyor. Ayla'da da bunu yaptık. Artık sinema masamız genişlemeli, zenginleşmeli. Bunun için de yatırım yapılması gerekli. Önümüzdeki günlerde Kore'den Türk sinemasına büyük bir destek gelecek. 81 ilin tamamında sinema salonları açılacak. Sponsorların da desteği önemli. İyi film, yeterli film ve yeterli para ile yapılır. Biz bu desteklerler kurumsal ve bütüncül hale gelirse Avrupa'yı rahatlıkla geçebiliriz" diye konuştu.

    ‘SON YILLARI MUHTEŞEMDİ'

    Ülkay, "Müslüm Gürses'in son yılları muhteşemdi, rock söyledi, pop söyledi. Programlarda çok neşeliydi. Herkese mal oldu. Toplumun bir kesimi çok seviyordu, ama tamamı tanımıyordu. O son yıllarda herkesin sevdiği bir isim oldu. Filmin çekilmesinde bu da etkili oldu" dedi.

    Etiketler:
    Müslüm Baba filmi, Can Ülkay, Müslüm Gürses
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