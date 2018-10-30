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14:57 30 Ekim 2018
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    Silahlı terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Jiyan Timurtaş

    Peşmerge saflarında IŞİD'e karşı gönüllü olarak savaşan kişiye örgüt üyeliğinden dava açıldı

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Musul bölgesinde gönüllü olarak Peşmerge saflarında IŞİD’e karşı savaşan Türkiye vatandaşı Jiyan Timurtaş hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla dava açtı.

    Kobani peşmerge grupları
    © REUTERS / Ako Rasheed
    Kobani'deki peşmerge konvoyu Türkiye'ye geçti
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin resmi savunma gücü olan Peşmerge'ye gönüllü olarak katılıp IŞİD'e karşı savaşan Siirt nüfusuna kayıtlı Jiyan Timurtaş hakkında ‘PKK'ya üye olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açtı.

    Hakkında 12 yıl hapis cezası istenen Timurtaş hakkında yazılan iddianamede Peşmerge savaşçılarıyla Musul bölgesinde çekilen fotoğraflar delil olarak gösterildi. Savcılık, Timurtaş'ın da içerisinde yer aldığı kalabalık Peşmerge grubunu ise örgüt üyeleri olarak tanımladı.

    Silahlı terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Jiyan Timurtaş ile Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Peşmerge Komutanı Hüseyin Yezdanpena
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Silahlı terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Jiyan Timurtaş ile Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Peşmerge Komutanı Hüseyin Yezdanpena

    Timurtaş'ı sosyal medya paylaşımı Facebook'ta PKK propagandası yapmakla suçlayan savcılık, Timurtaş'ın Facebook'ta İran Kürdistan Demokrat Partisi Peşmergesi olan Zara Ğulami'nin ölüm haberini duyurmasını da suç saydı. Savcılık, Timurtaş'ın Peşmerge kıyafetleriyle olmasını ve elinde uzun namlulu silah olmasını ise suç delili olarak gösterdi. İddianamede Timurtaş'ın Afrin operasyonu karşıtı paylaşımlar yaptığı da belirtildi. Davanın ilk duruşması 11 Ocak 2019'ta görülecek.

    Peşmerge güçleri
    © AP Photo / Hadi Mizban
    ‘Peşmerge'nin Kobani'ye gitmesi gündemde değil'
    Sputnik'e konuşan Jiyan Timurtaş, dava açılmasını komik olarak nitelendirdi, şöyle konuştu:

    "IŞİD terör örgütüne karşı Irak Kürdistan Peşmerge güçleriyle beraber savaştığım doğrudur. Savaş cephesinde çekilen görüntüler ispat olarak kabul edilip, ilgili görüntülerdeki Peşmergelere ‘terör örgütü mensubu' denilmesi ironik ve algı oluşturma amaçlı yapılan bilinçli bir hamledir. Verdiğim ifade de belirttiğim üzere savaş cephesinde bulundum. Kürt milli davasına en ufak bir katkım bulunduysa bundan onur duyarım."

    Davanın açılmasına tepki gösteren Timurtaş, davanın temelsiz olduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    Kürdistan Demokrat Partisi — İran, Facebook, Peşmerge, IŞİD, PKK, Zara Ğulami, Jiyan Timurtaş, Afrin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Musil, Diyarbakır
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