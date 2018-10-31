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11:58 31 Ekim 2018
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    NATO / Karadeniz

    'NATO, rotasyonel olarak Karadenizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor'

    © AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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    Amur Gadjiev
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    NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) komutasında bulunan dört gemi Karadeniz’e girdi. NATO’nun verdiği bilgilere göre gemiler, Bulgaristan ve Romanya tarafından gerçekleştirilen 'Poseidon 2018' tatbikatlarına katılacak.

    Bu tatbikatlardan sonra SNMCMG-2 gemileri Gürcistan’a gidecek ki, orada daha geçen ay “Agile Spirit 2018” uluslararası komuta ve personel tatbikatı  yapılmıştı. Ağustos ayında da Gürcistan’da büyük ölçekli “Noble Partner 2018” çok uluslu tatbikatı gerçekleşmişti.

    NATO’nun, Karadeniz’de ve özellikle Gürcistan’ın kıyılarında son dönemdeki bu aktivite yoğunluğu nasıl değerlendirilebilir? Buna yönelik Türkiye’nin tutumu nedir?
    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, şu değerlendirmelerde bulundu.

    Karadeniz'deki NATO görevine katılan Romanya fırketeyni 'Regina Maria'
    © AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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    Gürcistan’ın etrafında son dönemde yoğunlaşan aktiviteleri, Karadeniz’deki durumu rotasyonel olarak tırmandırma politikasının birer uzantıları olarak görüyorum. NATO’nun bazı güçleri, planlı olarak Karadeniz’deki denge ve istikrarı bozmaya çalışıyor. Bölgede bu tarz tatbikatlar artık geleneksel hale gelmiş bulunuyor. Sanıyorum, Türkiye de bundan çok hoşnut değil. Çünkü Türkiye, bir Karadeniz ülkesi ve Karadeniz bölgesinin dengeleyici unsurlarından biri. NATO’nun Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkeleri, Karadeniz’deki varlıklarını, geçici de olsa, meydan okurcasına göstermeye çalışıyor. Halbuki Türkiye’nin öyle bir derdi yok, çünkü zaten Karadeniz’de ve oradaki varlığı güçlü ve süreklidir. Türkiye, bir NATO ülkesi olduğu için İttifakın Gürcistan’daki tatbikatlarına katılır, ama ABD veya Gürcistan için Rusya ile ilişkilerini bozmaz. Bu, Türkiye’nin çok yönlü dış politikasının özelliklerinden biridir.

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    Etiketler:
    NATO, Dr. Andrey Boldırev, Karadeniz, Gürcistan, Türkiye
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