‘Irak ile Suriye arasındaki sınır kapıları yakında açılacak’

Rusya'nın yardımlarıyla git gide istikrara kavuşan Suriye'nin Irak'la olan sınır kapıları da ticarete ve insani geçişlere açılıyor. Sputnik'e konuşan Şam Milletvekilli Omer Osi, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapılarının çok yakında tekrar açılacağını söyledi.

© REUTERS / Muhammad Hamed Ürdün, Suriye'yle ana sınır kapısını 3 yıl sonra açtı

Edinilen bilgilere göre Rusya'nın yardımlarıyla git gide istikrara kavuşan Suriye'nin komşu ülkelerle savaştan dolayı kapattıkları sınır kapılarını yeniden ticarete ve insani geçişlere açıyor. Ürdün'ün ardından Irak da sınır kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sputnik'e konuşan Şam Milletvekilli Omer Osi, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapılarının çok yakında tekrar açılacağını belirterek, şöyle konuştu:

" Irak devleti çok yakında Suriye ile olan sınır kapılarını ticarete açacak. Kısa bir süre önce Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet Şam'a gelerek bizle görüşmelerde bulundular. İki ülke arasındaki sınır kapılarının ticarete ve insani geçişlere açılmasını istediler. Biz de bunu çok olumlu gördük ve sınır kapılarının açılmasının her iki ülkenin yararına olacağını belirttik. Irak ile Suriye arasında bulunan Ebu Kemal, Tenef ve El Kaim sınır kapılarının açılması için son hazırlıklar yapılıyor. Çok yakın zamanda açılacak. Rabia sınır kapısı ise ileride açılacak. Sınır kapılarının açılacak olması çok önemlidir. Suriye'de istikrarın artık yakalandığının işaretidir. Eğer Suriye'de bir istikrar olmasaydı bu sınır kapılar açılmazdı. Ürdün devleti de geçen hafta Suriye olan iki sınır kapısını ticarete ve insani geçişlere açmıştı. Bunu çok önemli görüyoruz. İki ülkenin ve çevresindeki ülkelerin yararınadır. Sınır kapılarının açılması siyasi bir mesaj da taşıyor. Suriye'nin düşmediği ve zaferle çıktığı anlamına geliyor."

Irak ile Suriye arasındaki 600 kilometrelik sınır şeridi üzerinde Rabia, Tenef, El Kaim ve Ebu Kemal sınır kapıları bulunuyor. Sınır kapıları 5 yıldır yaşanan çatışmalardan dolayı kapalı bulunuyordu.