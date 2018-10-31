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19:53 31 Ekim 2018
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /

    'MHP seçmeni yine stratejik oy verecektir'

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    Ahu Özyurt
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    MHP ve Ak Parti arasında geçen hafta atılan köprüler ne anlama geliyor? Yerel seçime etkisi nasıl olacak? Bir dönemin Ülkü Ocaklarının efsane başkanı Azmi Karamahmutoğlu, “MHP seçmeni tabanda yine bir ittifak yaratabilir ama büyük şehirlerde CHP adayına da bakacaktır. Ankara’da ‘açılımlı günler geri mi geliyor’ kaygısı var” dedi.

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    RS FM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Karamahmutoğlu, "İttifak zaten sadece seçim için kurulmuştu. Sonrasında bu iş koalisyona dönüşmeliydi, ama onu da Sayın Bahçeli istemedi. Öncesinde sayısına kadar konuşulduğu halde MHP'nin sayın Genel Başkanı hükümet içinde olmak gibi bir tasarruftan kaçındı" diye konuştu. Karamahmutoğlu şöyle devam etti:

    "AK PARTİ İÇİNDE FARKLI KLİKLER VAR"

    "Devam edecek olan şeyin adı artık ittifak değildi. Bu kavram belirsizliğinin yarattığı rahatsızlık, MHP'de değil, AK Parti içindeydi. Çünkü AK Parti içinde de farklı gruplar ve klikler iktidar mücadelesi veriyor. Bunu daha fazla açıp tartışma yaratmak istemem ama AK Parti'de etnik siyasetçiler, siyasi İslamcılar, Anadolu Milliyetçileri, Refah geleneğinden gelenler gibi. Bunların arasında bir çekişme söz konusu".

    Azmi Karamahmutoğlu, MHP ile işbirliğini eleştiren AK Parti çevrelerinin "Yahu ne oluyoruz?" sorusunu gündeme getirdiğini belirtti. "MHP, AK Parti üzerinde vesayet mi kuruyor? 'MHP, AK Parti'ye atanmış bir kayyum mudur?' diye soranlar oldu. Bu klik, iki lider arasına bir 'serinlik' sokmayı başardı. Bu ittifak çatlağı, bana göre 

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
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    Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinden etkilenerek almış olduğu bir karardır. Bu vesayet görüntüsü, kayyum adlandırmaları bu kararı aldırdı ve AK Parti bunu memnuniyetle karşıladı" dedi.

    "REFAH- MÇP İTTİFAKININ KÖTÜ HATIRASI VAR"

    Ak Parti seçmeninin, MHP politikalarına yabancı olmadığına dikkat çeken Azmi Karamahmutoğlu, 1991 Genel Seçimlerindeki Refah Partisi-MÇP ittifakını hatırlattı ve şöyle dedi:

    "MHP seçmeni yerel seçimde yine stratejik oy verecektir. Belediye Meclisi'nde yine MHP'ye verir ama bu durumda CHP de adayını seçerken de dikkat edecektir. CHP'nin adayına bile verebilir çünkü bu ittifak kopuşunun bizde bir hatırası var. Biz 1991 ittifakını istemiyorduk, Sayın Rahmetli Türkeş istiyordu, biz de istemeye istemeye çalıştık fakat, Refah Partisi içinde bu ittifaka çok daha sert karşı çıkan bir isim vardı. Rahmetli Şerafettin Elçi ‘Türk faşistleriyle yan yana olmam' diyerek partisinden istifa etmişti. Aynı siyasi geleneğin devamı olan kişiler Cumhur İttifakına da itiraz ediyorlar"
    Cumhur İttifakının artık uzatmaları oynadığını belirten Karamahmutoğlu, "Andımız ve af sadece seçmene görünen nedenlerdir. AK Parti'nin yeniden ABD; AB ve batıya döndüğü düşünülüyor. Ankara'da Milli merkezlerde, milli düşüncenin hakim olduğu odaklarda ‘açılımlı günler geri mi geliyor?' kaygıları var." dedi.

    "GÖKÇEK'E HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
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    Melih Gökçek'in adaylığı konusunun AK Parti'nin gözünü korkutmak için Devlet Bahçeli'nin çektiği bir rest olduğunu belirten Azmi Karamahmutoğlu, ‘Biz düşman kardeşler bir olursak neler yapabiliriz', bunu göstermek için atılmış bir stratejik adımdır. ‘Zarar vermek istesek ne kadar verebiliriz, bunu görün' mesajı taşıyan şık bir adımdır. Yoksa, ne Melih Gökçek bu teklifi kabul edebilecek cesareti gösterir ne de MHP'nin kabulü olur. O dönem görevden alınan Belediye Başkanlarının gözyaşları içinde ‘şerefimizle oynandı' dendiğini biliyoruz" diye konuştu.

    Azmi Karamahmutoğlu, İyi Parti ile MHP'nin de yakın olmasa da eninde sonunda barışacağına dikkat çekti. "Büyük Birlik Partisi kopuşlarında da benzer bir süreç yaşamıştık, sonra bunlar aşılıyor, tekrar bir araya geliniyor" dedi.

    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Azmi Karamahmutoğlu, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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