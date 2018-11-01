Haşdi Şabi, IŞİD'in Suriye-Irak sınırında ilerlemesi üzerine sınıra 20 bin militan gönderdi

© REUTERS / Hamad I Mohammed Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye-Irak sınırında Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne(DSG) karşı ilerleyen IŞİD, Irak sınırına ulaştı.

Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Kuzey Kişmah petrol sahasını DSG'den alan IŞİD, Irak sınırındaki Bagoz kasabasını da yeniden ele geçirdi. DSG'nin ağır kayıplar verip çekilmesiyle birlikte sınırın 20-25 km'lik uzunluğundaki bölümü IŞİD'e geçti. IŞİD'in Suriye-Irak sınırına varmasıyla Haşdi Şabi milisleri IŞİD'in Irak'a girmemesi için harekete geçti.

Haşdi Şabi, Irak ile Suriye sınır bölgesinde 20 bin silahlı mensubunu konuşlandırdığını duyurdu. Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, IŞİD mensuplarının Irak'a girmesini önlemek ve olası saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla Suriye sınır bölgesinde 20 bin silahlı mensubun konuşlandırdığı belirtildi.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye Irak Başbakanı İbadi, Haşdi Şabi'nin başına geçti

29 Ekim'de Haşdi Şabi'ye bağlı Merkezi Operasyonlar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Irak-Suriye sınırda olası gelişmelere karşı hazırlıklı oldukları yönünde bir açıklama yapılmıştı.

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, IŞİD'in Suriye Irak sınırında ilerlemesi üzerine Irak Suriye sınırına 20 bin Haşdi Şabi militanı gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"IŞİD son birkaç gündür Suriye Irak sınırında ilerliyor. Örgüt sınırda bulunan Bagoz kasabasını DSG'nin elinden aldı. Ve sınırda ilerledi. IŞİD'in sınırda ilerlemesi üzerine harekete geçtik ve Irak Suriye sınırına 20 bin Haşdi Şabi militanını gönderdik. Sınırda tedbir aldık. IŞİD'in Irak tarafına geçmemesi için sınıra birliklerimizi sevk ettik. Haşdi Şabi ve Irak Ordusu ile Irak polisi sınırda daha önce de vardı. Ancak örgütün sınırda ilerlemesiyle sınırdaki güçlerimizi çoğalttık."

ABD'nin IŞİD'i Irak tarafına sokmak istediğini iddia eden Muratlı, IŞİD'in Irak tarafına geçmemesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.