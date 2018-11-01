Sovyet yapımı çizgi film Vinni Puh ilk kez Türkçeye çevrildi

'Bir Nevi Dipnot' isimli YouTube hesabında paylaştığı altyazılı videolarıyla bilinen Ümid Gurbanov, arkadaşları Murat Şahin ve Uğur Demir'le birlikte İngiliz yazar Alan Alexander Milne'in ünlü eseri Winnie-the-Pooh'un Sovyetler Birliği döneminde yapılan çizgi filmi Vinni Puh'un ilk bölümünü Türkçeye çevirdi.

Birçok kişinin çocukluğunda mutlaka izlediği, daha çok ABD'li Walt Disney şirketinin yaptığı versiyonuyla bilinen Winnie-The-Pooh'un çizgi filminin, aslında Sovyetler Birliği döneminde yapılan bir versiyonu daha bulunuyor.

Sovyet versiyonundaki ismi Vinni Puh olan çizgi film, 'Bir Nevi Dipnot' isimli YouTube hesabında paylaştığı altyazılı videolarıyla bilinen Ümid Gurbanov ile arkadaşları Murat Şahin ve Uğur Demir'in çalışmaları sonucu ilk kez Türkçe olarak izleyiciyle buluştu.

Rus yazar Lev Tolstoy'un bilinmeyen bir ses kaydının yanı sıra Mihail Bulgakov'un Usta ile Margarita eserinin Sovyet yapımı dizisini de Türkçeye çeviren Ümid Gurbanov, çizgi filmin ilk bölümünü altyazılı olarak yayınladı.

Vinni Puh, YouTube'da yayınlandığı bir haftada 4 binden fazla izlenirken, kullanıcılar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Sputnik'e konuşan Gurbanov, esas motivasyonlarının daha önce çevrilmemiş bu çizgi filmi Türkçeye kazandırabilmek olduğunu söyledi.

Gurbanov, günümüz büyüklerinin sadece ABD yapımı çizgi filmlerini gördüğünü, ancak kendisinin Bakü doğumlu olması nedeniyle Vinni Puh'tan haberdar olduğunu kaydetti.

Gurbanov "Murat da ilgi alanı dolayısıyla başka ülkelerin çizgi film ve yapımlarını izlemeyi seviyordu. Bir gün ortak noktamız olarak bu çizgi film söz konusu oldu ve daha önce Türkçeye çevrilmediğini de görünce bu işe bir el atalım dedik" ifadelerini kullandı.

‘SOVYET VERSİYONU ÇOCUK AKLINI KÜÇÜMSEMİYOR'

Çalışmada yer alan bir diğer isim Murat Şahin de Disney yapımı ile Soyuzmultfilm yapımı çizgi film arasındaki farklardan söz etti.

Şahin "Disney yapımı olan, çocukları hafife alan bir dil ve çizgiyle konuyu anlatırken; Soyuzmultfilm yapımı olan, çocuk aklını küçümsemeden konuyu işliyor" dedi.

‘ANA KARAKTERİ DİSNEY TEMBEL OLARAK, SOYUZMULTFİLM İSE HAYAT DOLU OLARAK AKTARIYOR'

Şahin, iki yapım arasında ana karakterin yansıtılış biçiminin de farklı olduğunu vurguladı.

Şahin şunları söyledi: "Disney yapımı olanda Winnie-the-Pooh karakteri tembel, obez, başına bir şeyler gelen pasif bir karakterken, Fyodor Hitruk'un Vinni Puh'unda ana karakterimiz aktif, zeki, komik, hayat dolu ve olayların akışına yön veren gerçek bir protagonist. Bunların yanı sıra, Disney yapımı olanda söylenen şarkılar ana konuya eğlence katma amacı taşırken, Vinni Puh'ta ana karakterimizin gerçekliğinin bir yansıması olarak görüyoruz bunu. Yani, Winni-the-Poh'ta çizgi filme şarkılar yazılmışken, burada ana karakterimiz kendisi için şarkılar söylüyor." İki arkadaşımla bir araya gelerek, Winnie-the-Pooh'nun atası olan, A. A. Milne'in aynı adlı kitabından uyarlanarak 1969'da çekilen Sovyet çizgi filmi "Vinni Puh"un ilk bölümünü çevirdik.



Bölümü buradan izleyebilirsiniz: https://t.co/tNW58b7Es4 Belki diğer bölümlere de el atarız. pic.twitter.com/2WkAkqz5nf — Ümid Gurbanov (@umidgurbanov) October 21, 2018

‘VİNNİ PUH, ÇOK SERİ BİR DİL KULLANIYOR'

Şahin, iki yapım arasında dil kullanım biçiminin de farklı olduğunu vurgulayarak "Vinni Puh çok daha ritmik, keskin ve seri bir dil kullanırken, Winni-the-Pooh basit bir çizgi film diline sıkışmıştır. Ayrıca Winni-the-Pooh'da ana karakterin etrafına toplanmış yan karakterler görürken, Vinni Puh'da yan karakterler de kendi başına gerçekçi bir karakter özelliği taşımakta" İfadelerini kullandı.

Gurbanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada da ileride diğer bölümleri de Türkçeye çevirebileceklerini ifade etmişti.

Sovyet Soyuzmultfilm stüdyosu, İngiliz yazar Alan Alexander Milne'in bu eserini Fyodor Hitruk'un yönetmenliğinde 1969 yılında çizgi filmini yapmıştı. Hitruk Disney'in 3 yıl önce yaptığı çizgi filmi hiç görmeden, bir başka animasyon sanatçısı olan Vladimir Zuikov'la birlikte kendi Winnie-The-Pooh'unu yaratmıştı.