Üç dişli mızrak darbesi: Norveç'teki NATO tatbikatı neden Avrupa'ya pahalıya mal olur?

Soğuk Savaş döneminden bu yana Kuzey Avrupa'da bu çapta bir tatbikat görülmedi. NATO'nun Trident Juncture 2018 tatbikatının aktif aşaması 29 ülkenin katılımıyla Norveç'te başlıyor. ‘Üç dişli mızrak' kime yöneltiliyor? Rusya'nın tepkisi nasıl haklı çıktı? Sputnik'in hazırladığı ayrıntılı haberde.

Deniz, kara ve havadan yürütülen NATO tatbikatı 25 Ekim ile 7 Kasım arasında yapılıyor. Tiyatronun coğrafyası da enteresan: Norveç'in Kuzey Atlantik'e bitişik orta ve doğu kesimleri, Baltik Denizi'ndeki Danimarka boğazları, Norveç Denizi ve Kuzey Denizi, İzlanda, İsveç ve Finlandiya hava sahaları. Tatbikat ABD'li amiral James Foggo komutasında yürütülüyor.

Senaryoya göre, barışçıl Norveç, kurgusal kuzey ülkesi "Murinus"un saldırısına maruz kalıyor ve güçlü bir şekilde direniyor.

"Murinus" ya da "kuzey güçleri" askerleri Norveç, Kanada ve İsveç askerlerinin yanı sıra, amerikan deniz piyadeleri keşif grubu tarafından canlandırılıyor. Bu güçler denizden Kanada, Danimarka, Norveç, Polonya, İngiltere ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler tarafından destekleniyor. Soğuk Savaş döneminden beri bu bölgelerde görülmeyen nükleer uçak gemisi ‘Harry Truman' öncülüğündeki saldırı grubu Norveç kıyılarına yanaşıyor.

Belçika, Büyük Britanya, Almanya, Danimarka, İspanya, Kanada, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Türkiye, Finlandiya, Fransa ve İsveç deniz piyadelerinin canlandırdığı birleşik "güney kuvvetleri" "Murinus"un güçlü saldırısına karşılık veriyor. Silahlı halk milisleri rolünü de Norveç Ulusal Muhafızları oynuyor. Tüm birlikler, NATO'nun SNMG1 ve SNMG 2 deniz gücü grubuna ait mayın tarama gemisi ve Hollanda amfibi gemi grubu tarafından denizden korunuyor.

İlk saldırıdan sonra taraflar rol değiştiriyor: "Güney güçleri" karşı saldırıya geçiyor, "kuzey güçleri" ise savunmaya geçerek komuta merkezine birleşik grupları farklı düzenlerde harekete geçirerek topyekün saldırıya geçme fırsatı tanıyor. NATO, tatbikatın asıl amacının, Atlantik ve Avrupa genelinde büyük kuvvetlerin hızlı bir şekilde naklini gerçekleştirmenin yanı sıra, ittifak birliklerinin soğuk iklim koşullarında hareket kabiliyetlerini artırmak olduğu gerçeğini gizlemiyor.

Deniz dalgası, gemi ve küçük balık desenli beyaz kazağıyla gazetecilere konuşan Norveç Savunma Bakanı, "Bu tatbikatlar Norveç için ülke dışından büyük sayı ve kaynağa sahip güçleri karşılama ve yerleştirebilme becerisi eğitiminin yanı sıra, ortaklar ve müttefiklerle birlikte çalışmak için büyük bir fırsattır" dedi.

Tatbikatın Norveç'e maliyeti ‘kuruşlarla' ifade ediliyor: Sadece personel ve ekipman nakli için 180 uçak seferinin yanı sıra 60 gemi kiralandı. Mühimmat, yakıt ve gıda maliyetleri de cabası. Norveç şirketleriyle tatbikat için yapılan kontratların tutarının 159 miyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere tatbikatın bütün katılımcıları ve Trident Juncture organizatörleri yaptıkları açıklamalarda, tatbikatın tamamen açık, şeffaf ve savunma temelli olduğu ve ‘Murinus'un sadece kağıt üstünde var olduğu tezine bağlı kalmaya çalışıyorlar. Bu konuda hiç bir şüpheye yer bırakmamak için, Rusya da dahil olmak üzere tüm AGİK ülkelerinin temsilcilerini de tatbikata davet ettiler.

Ancak, Moskova ‘Birleşik Trident'in zararsız olduğuna inanmıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO bloğunun bu tatbikatını Rusya karşıtı provokasyon olarak niteleyerek, bunun bölge ülkelerinin güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtti. Rusya savunma bakanı Sergey Şoygu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya sınırlarındaki askeri faaliyetlerinin görülmemiş bir düzeye ulaştığını söyledi.

Sputnik'in görüştüğü uzmanlar da aynı fikri paylaşıyor. Askeri bilimler uzmanı Konstantin Sivkov, Trident Juncture tatbikatının Rusya'ya yönelik olduğunu düşünüyor. Sivkov, Sputnik'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO bu bölgede başka hiç kimseyle savaşamaz. NATO tatbikat adı altında bölgede biriktirdiği güçleri Rusya topraklarını işgal etmek için yönlendirebilir. Onları şimdilik durduran tek şey ise Rusya'nın nükleer süper güç statüsüdür. Bu da anlaşılır bir şeydir, çünkü kimse alnına atom bombası yemek istemez."

Tatbikat için stratejik silahlarla donatılmış Kuzey Filosu'nun faaliyet alanı olan bölgeyi seçmelerinin tesadüf olmadığını belirten Sivkov, "Büyük bir ihtimalle, Barents Denizi ve Norveç Denizi'nin kuzey kesimlerindeki Rus denizaltıları ve diğer savaş gemilerinin incelenmesi ve tahrip edilmesi konuları işlenecek" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı günlük gazetesi Stars and Stripes "Saldırgan devlet "Murinus" her ne kadar kurgusal da olsa, NATO stratejistleri tarafından gerçek prototipe uygun olarak tasarlanmış" tespitini yaparak "Tatbikat, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasının temsilidir. Bu, NATO için en kötü senaryodur. Stoltenberg, bu faaliyetlerin "hayali saldırgana" karşı yürütüldüğünü söyledi. Ancak, Trident Juncture ‘yakın düşmanı' temsil etmek için düşünüldü ve bu tanıma uyan tek komşu da Rusya'dır" diye yazdı.

Norveçli general Rune Jacobsen, NATO brifinginde gazetecilere yaptığı açıklamada, ittifakın uçak ve gemilerinin Rusya'ya bin kilometreden daha yakın olmayacak şekilde faaliyet yürüteceklerini söylese de, Rusya sınırına sadece ikiyüz kilometre uzaklıkta bulunan Finlandiya Havva Kuvvetleri üssü de tatbikata dahil edildi.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Sudakov, NATO'nun büyük çaptaki bu tatbikatının, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Eylül ayında büyük miktarda ekipman ve 300 bin askerin katılımıyla gerçekleştirdiği Vostok-2018 tatbikatına misilleme ve ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle ilgili açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Sergey Sudakov, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ABD ve NATO şu anda ne pahasına olursa olsun, Avrupa'nın tümü için güvenilir bir güç ve koruyucu olarak kalacağını göstermeleri gerekiyor. Avrupalı müteffiklerini sakinleştirip, ABD ve NATO'nun her zamankinden daha güçlü olduğunu ve Avrupa'nın güvenli bir şekilde korunduğuna inandırmak istiyorlar. Ancak, Avrupalılar korunmak istiyorlarsa, bunun karşılığını ödemek zorundalar".

Sudakov'a göre, Amerikalılar bu tür tatbikatlarla Avrupalılar arasında büyük savaş korkusu yaymaya çalışıyor. Böylece Avrupalılar rahatça cüzdanlarını açıp NATO blokunun harcamalarını karşılayacaklar.

Avrupalıların fazladan Amerikan silahı satın almak ve elbette yeni askeri üsler inşa etmek zorunda kalacaklarını belirten Sudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ABD için gelir elde etmenin kanıtlanmış bir sistemi ve diğer ulusları köleleştirmenin başka bir yoludur. Bir ülkeye askeri üs kurdukları anda, o ülke egemenliğini kaybediyor."

NATO'nun büyük tatbikatlarının Avrupa içerisinde sadece Polonya, Romanya ve Baltik ülkeleri tarafından köpek yavrusu coşkusuyla karşılandığını belirten Sudakov, Almanya ve Fransa gibi güçlü ülkelerin biraz kuşkuyla yaklaştıklarını, çünkü bu iki ülkede "Rus tehdidi" mitine inanan insan sayısının çok az olduğunu ifade etti.