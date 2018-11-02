RTİB: Türkiye-Rusya ayrıcalıklı ticareti 2019 yılında hayata geçecek

Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan, Antalya’da 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda Sputnik’e verdiği röportajda Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri, TL-ruble ticareti ve ayrıcalıklı ticareti anlattı.
Karaaslan, "TL-ruble ticareti birkaç yıl önce devletlerce kararlaştırıldı ama bunun pratiğe geçmesinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yasal altyapısı var ama bunun pratikte nasıl yaşanacağını çok kere görüştük. Biraz merkez bankalarının bunun arkasında durması lazım. Bununla ilgili de bir niyet var ama sistem çok ağır işliyor. İki ülkenin Batı ile olan ilişkiler zaman zaman gerginleşyor, onun için de TL-ruble ticareti gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.
Pratikte sıkıntıların var olmasına rağmen umutlu olduklarını dile getiren Karaaslan, "Merkez Bankaları da inisyatif alırsa öbür bankaların risklerini daha aza indirir çünkü üki ülkede maalesef stabil kurlar yok – Rublede de, TL’de de. Ama bu teknik bir konu: siyasi karar daha arkasında durur da, Merkez Bankaları da çaba gösterirse TL-ruble ticaretinin önümüzdeki günlerde büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.
Karaaslan, Batı ve Amerika ile olan siyasi ilişkilerin zaman zaman gerginleşirken ekonomi silahlarının çok kullanıldığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bunları önem anlamında iki ülke altın rezervlerini artırıyor. Bence herhalde günümüzdeki siyasi gelişmeler, ekonomik anlamda ülkelere daha çok sigorta sağlıyor.
Genel olarak Türkiye-Rusya ticari ilişkileri nasıl gelişir? Mutlaka Türkiye ve Rusya arasındaki ayrıcalıklı ticaretin geliştirilmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalar oldu ama bizler için artık Türkiye-Rusya ayrıcalıklı ticaretinin 2019’un sonuna doğru hayata geçmesi Türkiye-Rusya ticaretinde çağ atlayacağımız bir dönem olacaktır."
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