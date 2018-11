Avukat Akyüz: Erkler ayrılığını bir kişiye vermek bizi krallığa götürür

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan, göreve başlama töreninde konuştu: Bu kez başa yürütmenin tüm yetkileriyle geldim

Gündem Dışı'na bu hafta Avukat Basri Akyüz konuktu. Hukukçu Akyüz, "Aslında doğrudan demokrasi de mümkün. Teknoloji ve bilişim sayesinde bütün insanların karar alma süreçlerine dahil edilmesi ihtimal dahilinde. Aplikasyonlar sayesinde yurttaşlara her konu sorulabilir" dedi.

‘YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZI'

Avukat Akyüz, "Bir ülkeye demokratik devlet diyebilmek için erkler ayrılığını hayata geçirmek gerekir. Bunları seçimle de olsa bir kişiye verirsek bizi krallığa götürür. Bu nedenle iktidar güçlerini bölmemiz gerekir. Yasama organı kanunları yapacak, yürütme organı konulan yasaları yürütecek ve onları denetleyecek, üçüncü bir organ yargı organı olacak ve birinin diğeri üzerinde bir hakimiyeti olmayacak. Yasama, yürütme ve yargı organları demokrasinin olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu.

© AA / Arşiv Eski AİHM yargıcı Türmen: Referandumun konusu Türkiye’de demokrasi olup olmayacağı

Akyüz, şöyle devam etti: "Demokrasi diyoruz ama kastettiğimiz doğrudan demokrasi değil, temsili demokrasi. Ülkedeki yurttaşlar bir araya gelip doğrudan karar alabiliyor olsalardı, bu doğrudan demokrasi olurdu. Aslında doğrudan demokrasi de mümkün. Teknoloji ve bilişim sayesinde bütün insanların karar alma süreçlerine dahil edilmesi ihtimal dahilinde. Aplikasyonlar sayesinde yurttaşlara her konu sorulabilir.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SON DERECE ÖNEMLİ'

Katılım olmadan demokrasiden bahsedemeyiz. Basın özgürlüğü son derece önemli çünkü benim ‘katılabilmem' için bilgi sahibi olmam gerekiyor. Bunu bana basın sağlıyor. Bu nedenle basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz koşulu.

‘HUKUK DEVLETİNDEN UZAKLAŞTIĞINIZDA EKONOMİNİZ DE BOZULUYOR'

Uluslararası sözleşmeleri her devletin çok önemsemesi gerekir, dünya barışı buna bağlıdır. Buna uyulmazsa güçlü olan her devlet istediğini yapabilir. Yakın zamanda yaşadık, hukuk devletinden uzaklaştığınızda ekonominiz de bozuluyor. Bütün devletlerin hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlı olmaktan başka hiçbir şansı yok. Gücümüzü buradan almalıyız, buradan alınan güç dünyada etkilidir. Bir kişi çıkıp gerekçelerini de söyleyip krallığı da savunabilir, savunabilmeli. Tam bir ifade özgürlüğü olmalı. Biz de gerekçelerini de söyleyebilmeliyiz, krallığı savunan da gerekçelerini söyleyebilmeli. Kadına yönelik şiddet bir an önce aşmamız gereken vahim bir durum. Etkin yargılama, bunu çözer. Etkin bir yargılamamız yok, yargılamalar çok uzun bir zamana yayılıyor."