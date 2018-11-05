Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Mardin’de düzenlenen ve Emine Erdoğan’ın da katıldığı Uluslararası Kadın Sempozyumu’nu RS FM yayınında değerlendirdi. Sözen, 'Erkeğin kadını terbiye hakkı diye bir şey yok' diye konuştu.

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Din konusunun hep erkek penceresinden anlatıldığını hatırlatan Edibe Sözen, "Din ve Kadın konusu, Mardin Sempozyumunda çok öznel bir biçimde konuşuldu. Temel ilkeler de ortaya kondu. Mesela mülk edinme, miras hakkı meselesi, eğitim görme ve ibadet meselesi. En önemlisi, kadının onuruna ve saygınlığına ilişkin bir muamele görme hakkı. Bir de yine nihai bildiride çok önemli bir madde, ‘erkeğin kadını terbiye etme hakkının olmadığı' maddesini yazdık. Bununla Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızla çok uğraştık. Yanlış bir algı veriliyor. Bunun bir hak gibi olduğu fikri yayılıyor. Bunun düzeltilmesi için bir üslup geliştirilmesi gereği ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda görev üstlenmesi gerektiği belirtildi" dedi. "İlahiyat Fakülteleri'nin de bu konu üzerinde çalışması tavsiye edildi" diye ekledi.

"GÜNEYDOĞU'NUN İKİNCİ DİLİ ARAPÇA OLACAK"

Mülteci ve göçmen meselesinin Doğu ve Güneydoğu için önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep'de Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1800'ün üzerinde Suriyeli iş insanı olduğunu belirtti. "Bunların hayata entegrasyonu konusunda bir sıkıntı yok ama tarımsal kesimden gelen, hizmet sektöründen gelenlerin hayata entegre olmasında ciddi sosyal politikalara ihtiyaç var. Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi göç konularında enstitüler kurdular. 2000'e yakın öğrenci üniversitede okuyor. Yüksek Lisans ve Doktoralı Suriyeli sayısı hiç azımsanmayacak oranda. Entegrasyon demeyelim ama mutlaka bu gençleri iyi yönlere kanalize etmemiz lazım" diye konuştu.

İyi politikalarla, Suriyelilerin sistemde daha iyi yerlere geleceğine dikkat çeken Edibe Sözen, "Arapça bölgede ikinci dil olacak. Dünyaya mülteciler ve göç konusunda bir model sunulacaksa bu bölgeden çıkacaktır. Yaptığımız çalışmalar eldeki veriler bize bunu inşa ettirir" dedi.