DSM: ABD ile DSG'nin ortak devriyeleri sınırda gerginlik bitene kadar olacak

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Yöneticisi Gelo İsa, sınırdaki ortak devriyelerin gerginliğin bitmesine kadar devam edeceğini belirterek, ABD'nin konuyla ilgili net bir tavır takınması gerektiği çağrısında bulundu.

‘ABD'NIN TAVRI BELLİ OLMALI'

İsa şöyle devam etti: " Ortak devriyeler gerginlik bitene kadar sürecek. Sınırdaki durum sakinleşirse devriyeler o zaman biter. Sınırda son yaşanan gelişmelerle ilgili ABD'nin tavrı net olması gerekiyor. Bunu istiyoruz. ABD diyor Türkiye bizim dostumuzdur. Kuzey Suriye de bizim dostumuzdur. Her gün bize yönelik müdahaleler oluyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Konuyla ilgili ABD ile sürekli görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde ABD'nin konuyla ilgili tavrı belli olmalıdır."

‘ABD İLE DAHA ÖNCE ANLAŞMAMIZ VAR’

PYD'nin Kobani Yöneticisi Fethi Mıhemed de şunları söyledi: "ABD askerleri Tel Abyad doğusu ve kobani batısında devriye turları atıyor. Sınırda devriye turlarının atmasıyla ilgili ABD ile daha önce aramızda anlaşma vardı. Daha önce de sınırda devriye turları atılıyordu ama bu kadar yoğun değildi. Son birkaç gündür yaşanan gelişmelerle ilişkin sınırımızda ABD ile DSG güçleri devriye turları atıyor. Şimdi sınırda her gün ortak devriyeler atılıyor."