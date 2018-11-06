'Rusya’nın Suriye Politikası' kitabı Türkiye'de yayınlandı

Söz konusu eserin en önemli özelliği, Rusya’nın Suriye krizine doğrudan ve askeri olarak katılmasının bölgesel ve uluslararası güç dengesinde ne gibi sonuçlara yol açtığına odaklanmış olması.

Samoylov’un çalışmasında Suriye krizi ile ilgili meseleler, çok kapsamlı bir şekilde; siyasi, ekonomik ve askeri boyutlara değinerek ele alınmış.

© Fotoğraf : Yaroslav Samoylov Yaroslav Samoylov’un “Rusya’nın Suriye Politikası” adlı kitabı

Sputnik’e konuşan Kırım doğumlu Yaroslav Samoylov, eserini yazarken kullandığı yöntemler ve başvurduğu kaynaklar ile ilgili şunları söyledi:

''Rusya’nın Suriye Politikası adlı kitabı yazarken çeşitli kaynaklardan faydalandım. Örneğin, teorik çerçevem saldırgan realizm temelleri atan John Mearsheimer’in fikirlerine dayanmaktadır. Tabi ki, kitap Rusya’nın dış politikasıyla doğrudan ilgili olduğundan Rus kaynaklara ağırlık verilmiştir. Bunun yanında, Türk akademisyenlerin katkılarından da faydalandım.

Uluslararası ve Ortadoğu sisteminin nasıl işlendiğini derinlemesine anlama isteği, söz konusu kitabı yazmanın arkasında duran en önemli motivasyon” olduğunu söyleyen Samoylov, Suriye’nin Rusya için önemini şöyle özetlemektedir: “Suriye’nin Rusya için önemi, Moskova’nın Orta Doğu’da varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği ile yakından ilgilidir. Suriye, Rusya’nın jeopolitiğinin önemli bileşenlerinden biridir”.

Samoylov, Suriye’de devam eden gelişmeleri hesaba katarak kitabın ikinci cildini de yazmayı düşündüğünü söyledi.