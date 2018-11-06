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21:04 06 Kasım 2018
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    ABD, PKK liderleri Karayılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koydu

    'Karayılan, Bayık ve Kalkan barış sürecini engelleyip, HDP'nin Türkiye partisi olmasının önüne geçiyordu'

    © Fotoğraf : ABD Dışişleri
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İsmail Hakkı Pekin, "Karayılan, Bayık ve Kalkan, barış sürecini engelleyip HDP'nin Türkiye partisi olmasının önüne geçiyordu" derken, "Türkiye'ye teslim edilmeleri, Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir devletçik kurulmasını amaçlıyor. Çünkü ABD'nin istediklerini yapmıyor olabilirler" diye konuştu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı
    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD, PKK liderleri Karayılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koydu
    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında, "Türkiye'yi kurnazca kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine sokma çabaları varsa bilinmelidir ki Türk milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecek" sözleriyle, gündemde olmayan bir konu hakkında açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.

    MHP liderinin açıklamasının üzerinden 12 saat dahi geçmeden, ABD'nin PKK lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına toplamda 12 milyon dolar ödül koyduğu duyuruldu.

    Öte yandan, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 1 Kasım tarihinde yaptığı bir açıklamada, ABD'nin iki ortağı Kürtler ve Türkiye arasında bir çözüm bulunmasıyla yönelik çabaları yeniden başlattığını duyurmuştu.

    Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Ankara kulislerinde yeni bir çözüm süreci için farklı formüller arandığı ve süreç için eskiden bakanlık yapmış olan bazı isimlerden oluşan bir heyet kurulduğu da iddialar arasında.

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
    ABD: Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ile 'güvence' devriyesi gerçekleştirdik
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin PKK lider kadrosuna yönelik hamlesi ne anlama geldiğini yorumladı.

    'ABD'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR'

    "ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var" diyerek sözlerine başlayan Pekin, "ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği devletçiği, bir şekilde Türkiye'ye kabul ettirmek istiyorlar. Bunu sağlamak için Türkiye'nin tehdit algılamalarını kırmaya çalışıyorlar. Bunun için de 'Merak etmeyin, PKK bizim için de terör örgütü. Bunların başlarını biz alıyoruz' mesajı veriyorlar" ifadelerini kullandı.

    'PKK BİTİYOR AMA…'

    ABD'nin Türkiye'nin üzerindeki PKK tehdidinin kaldırılmış gibi görünmesini sağlamayı amaçladığına değinen Pekin, "PKK bitiyor ama bunun yanında başka bir devletçik kuruluyor. İsim değiştirmek gibi bir şey söz konusu. ABD'nin Türkiye'ye hem Suriye'nin kuzeyinde ve doğusundaki devletin meşrulaştırılmasında, hem İsrail'in güvenliğinin sağlanmasında, hemde İran'ın ve Rusya'nın çevrelenmesinde ihtiyacı var." dedi.

    'KARAYILAN, BAYIK VE KALKAN BARIŞ SÜRECİNİN VE HDP'NİN TÜRKİYE PARTİSİ OLMASININ ÖNÜNE GEÇİYORLARDI'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik
    © AA / Arşiv
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    "Türkiye'nin çoklu dış politika uygulaması ve milli menfaatlerini koruması gerekiyor" ifadeleriyle sözlerine devam eden Pekin, "Durdular durdular niye yaşları 65'e gelmiş elebaşını Türkiye'ye vermeye kalkıyorlar? Bu isimler barış sürecinin önüne geçiyorlardı. HDP'nin Türkiye partisi olmasının önüne geçiyorlardı. Kandil'in hakimiyetini kaldırıyorlar. Büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte söz, Suriye'nin kuzeyindeki devletçikte ve Irak'ın kuzeyindeki bir devletçikte olacak." diye konuştu.

    'ABD TÜRKİYE'Yİ BOP'UN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE RUSYA İLE İRAN'IN ÇEVRELENDİRİLMESİ İÇİN KULLANMAK İSTİYOR'

    Pekin, "Yeni bir barış süreci başlayacak" derken, ABD'nin Türkiye'yi İran'dan petrol ithalatı konusundaki ambargodan muaf tuttuğunu ve Türkiye'yle ABD arasında ciddi krize yol açan Pastör Andrew Brunson'un salıverilmesiyle başlayan yumuşama dalgasını hatırlattı. Pekin, "ABD Türkiye'yi Büyük Ortadoğu Projesi'nin yeniden yapılandırılması ve Rusya ile İran'ın çevrelendirilmesi konusunda kullanmak istiyor." görüşünü ileri sürdü.

    'ÜÇ TERÖRİSTBAŞINA ÖDÜL KONULMASI İYİ AMA ALTINDAKİ NİYETE İYİ BAKMAK LAZIM'

    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    "Bu yakınlaşma, Türkiye, Rusya ve İran ilişkilerini etkiler mi? Dış politikada Türk yöneticilerin çok daha dikkatli davranması gerekiyor." diyen Pekin, "Rusya'nın nükleer santral yapımından, S — 400 satışına ve İdlib konusuna kadar bir çok konuda Türkiye'ye yönelik hamleleri vardı. İran'la ilişkilerinde de gelişmeler vardı. Türkiye'nin içinde olduğu Astana sisteminin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. ABD'nin niyetinin iyi anlaşılması lazım. Halisane bir niyet yok ortada. Üç teröristbaşına ödül konulması bizim açımızdan iyi bir şey ama altındaki niyete iyi bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

    'ÖCALAN OLSAYDI…'

    Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında Türkiye'ye getirilmesini hatırlatan Pekin, "Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonra Türkiye PKK'yla barışa zorlandı. O süreç, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin gelişmesini sağladı. O süreçte Öcalan olsaydı, bölgesel yönetim bölünebilirdi. Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın Türkiye'ye teslim edilmesi, Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir devletçik kurulmasını amaçlıyor. Çünkü Karayılan, Bayık ve Kalkan ABD'nin istediklerini yapmıyor olabilirler" görüşünü de savundu.

    'ABD TÜRKİYE'NİN RAHATLAMASINI SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALIYOR'

    Pekin, sözlerini şöyle noktaladı:

    "Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde, Suriye'nin yeniden yapılandırılması lafını çok duyacağız. Bunu sağlamak için de, ABD Türkiye'nin rahatlatılmasını sağlayacak tedbirler alıyor".

    Etiketler:
    HDP, AK Parti, SDG, MHP, PKK, Devlet Bahçeli, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Türkiye, ABD
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