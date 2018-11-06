Ayvalık’ta Rusça-Osmanlıca Eğitim Merkezi açılacak

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTFO) toplantısına katılan Meyer, "Ayvalık'ta Osmanlı dilinin öğretileceği Rus merkezinin açılması planlanıyor. Bu çok önemli bir durum, çünkü halen Rus araştırmacılarının Türk arşivlerinde Osmanlı belgeleriyle çalışmadığı bir durum gözlemliyoruz. Bizim gerçekten de Rus araştırmacılara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki arşivlerde bulunan Osmanlı belgelerini inceleyebilmesine yardımcı olacak merkeze ihtiyacımız var. Rus öğrenciler birkaç yıldır bu şehre gelerek Osmanlıca öğreniyor" dedi.

Meyer, Sputnik'e açıklamasında, bu projeyle ilgili ayrıntıları anlattı:

"Üst üste 3 yıldır Ayvalık'a öğrencilerimizi getiriyoruz" diyen Meyer, "İlber Ortaylı, otel veya bir ev olsun, kalacağımız yeri ayarlıyor. Şu anda bazı boş mekanlardan yararlanıyoruz. Elbette kendimize ait bir yerin olmasını istiyoruz. En son bir okulu kiralamıştık, zira okul yaz aylarında çalışmıyordu, yani rahat rahat orada çalışabiliyorduk. Öğrencilerimiz günün ilk yarısında derslere giriyor, sonra dinleniyordu. Onlar hem Osmanlı dilini hem de tarihini öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Böyle bir merkezin, oluşturulması durumunda, Osmanlı dili konusunda çalışan Rusya'nın diğer üniversite ve enstitülerinin de dikkatini çekeceğini dile getiren Meyer, "Belki de orada uzun bir zaman, tüm yaz boyu olamayız. En iyi ihtimalle 1 ay. Sonra yer boşalacak. Eğer böyle bir merkez yaparsak orada boş zaman kalacak, merkezin boş olduğu zamanlar olacak, bu durumda merkezin aralıksız çalışması için diğer yerlerden öğrencileri çekebiliriz. Merkezimiz olsa işlerimizi, çalışmalarımızı yoğunlaştırıp hızlandırabiliriz. Sadece bizim Moskova Devlet Üniversitesi'nden öğrencilerin olması gerekmiyor. Sadece Moskova'da, bu yönde çalışmak isteyen birkaç merkez var. Mekanımızı ve imkanlarımızı onlarla paylaşmalıyız. Sadece Moskova da şart değil" ifadelerini kullandı.

© AA / Şebnem Coşkun İlber Ortaylı: Hala ağlaşıyorsunuz, Ruslara bile öğrettim

Bazen İlber Ortaylı'nın gelip öğrencilere ders verdiğini ve ayrıca diğer hocaları bu işin içine çektiğini anlatan Meyer, Osmanlıca öğreniminde öğretmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

İlber Ortaylı'nın çalışma tarzına da değinen Meyer, "O, yeni başlayanların seviyesini tespit etmeye çalışıyor, ona göre daha kolay edebiyat seçiyor. Masalları, erken Osmanlı öykülerini veriyor. Bu eserler, okumayı teşvik ediyor, çünkü sonunun nasıl olduğu konusunda ilgi uyandırıyor. Bu metinler zor değil. Ayrıca tarihi bilgiler veriyor. Çocuklar bunu büyük bir zevkle okuyor, yavaş yavaş alışıyorlar. Maksat, dile alışmaları, en azından basit metinleri okuyabilmeleri. Bu aşamanın ardından onlara, Moskova'ya döndükten sonra yapacakları ödevler vermek önemli. Yerel yetkililer bu derslere büyük bir saygıyla yaklaşıyor, özellikle de derslere İlber Ortaylı'nın girdiğini gördüklerinde".

'RUSYA'DA NEREDEYSE OSMANLICA UZMANI KALMADI'

Halihazırda Rusya'da Osmanlıca uzmanının neredeyse kalmadığından şikayetçi olan Meyer, "Bu durumda böyle bir merkezin açılması özel önem arz ediyor. Çünkü eski metinleri okuyabilen insanları kaybettik. Onlar artık yok, tüm öğretmenler, bilim insanları çoktan öldü. Tüm bunlar, 1930'lu yıllarda bitti" dedi.

'OSMANLICA DERS KİTABI OLUŞTURMALIYIZ'

Osmanlıca ders kitabını yaratmanın da çok önemli olduğunu belirten Meyer, "Şimdi sorun şu ki, gerçek bir Osmanlıca ders kitabını oluşturmak. Metinlerin iyi hazırlanması gerekiyor. 1920'li yılların başlarında yayınlanan kitapları bulduk, onları kullanabiliriz, çünkü henüz yok olmadı, onarılabilir. Bu, bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çocukların da bu dili öğrenmeye istekli olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Meyer, Aydınlık'ın bu açıdan mükemmel bir yer olduğunu söyledi.