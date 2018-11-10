Ticaret Bakanı Pekcan: 356 firma konkordato ilan etti

Son günlerde artan konkordato ilanlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Pekcan, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan ettiğini bildirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Ticaret Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmelerinde konkordato ilanları da gündeme geldi. Görüşmelerde söz alan çok sayıda milletvekili, konkordato ilanlarına ilişkin bilgi istedi.
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik sıkıntılardan dolayı ticaret ve meslek erbaplarının, esnafın ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Konkordato ilanları, basına yansıdığı kadarıyla son üç aydır önemli ölçüde artmış olup sanki otomatiğe bağlanmıştır. Yine, arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları da büyük soru işaretlerine neden olmaktadır" dedi. Kalaycı, Ticaret Bakanı Pekcan'a, şöyle seslendi:
— Konkordato ilanlarıyla yangınlar konusunda yaptığınız bir çalışma, araştırma, inceleme var mıdır? Kaç firma konkordato ilan etmiş, ertelenen, yapılandırılan borçları ne tutardadır? Bunlar arasında kasıtlı davrananlar, istismar edenler tespit edilmiş midir? Ekonomik teröre, küresel operasyonlara karşı yüreklice mücadele etmiş Türkiye'nin kasten ve kundaklama yöntemleriyle istihdam meşalesini söndürmek, istikbal yürüyüşünü sekteye uğratmak, bu bahaneyle fırsatçılık ve simsarlık yapmak rezilliktir, gayrimillîliğin karanlık resmidir, buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye ekonomisi içine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır fakat ülke bizimdir; tesisler, fabrikalar, kurumlar milletimizindir; ekonomideki derin yaraları tedavi edip iyileştirmek millî bekamızın gereğidir.
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bugün KOBİ'ler suyun üstünde başını tutmaya çalıştığını ifade ederek, "Büyük şirketleri duyuyoruz ama konkordato sürecine girmiş olan KOBİ'ler var binlerle ifade edilen" dedi. CHP'li Çetin Osman Budak, arka arkaya özellikle süt ürünlerinde ve gıda ürünlerinde konkordatolar beklendiğini, bununla ilgili acil tedbir alınmasını beklediklerini söyledi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de, art arda pek çok şirketin konkordato ilanını duyduklarını vurgulayarak, "Benim seçim bölgem Balıkesir'de de köklü firmaların bu şekilde istekleri var. Millî değerimiz olan bu firmaları kurtarmak için Ticaret Bakanlığı olarak bir çalışmanız var mı?" diye konuştu. HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik de, "Bakın, son birkaç ayda yine Iğdır gibi küçük bir ilde altı tane büyük firma konkordato ilan etmiş ve bu sayının her geçen gün artacağı düşünülüyor. TIR sayısı 4.500'den 2 bine düşmüş. Bu krizle Iğdır'da bu gidişle üç, dört adet firma dışında ayakta firma kalmayacağı tahmin edilmekte" dedi.
EN ÇOK KONKORDATO İLANI İSTANBUL'DA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Konkordato da Adalet Bakanlığının takip ettiği bir proje. Adalet Bakanlığına biz de bakanlık olarak görüş veriyoruz ve hem borçluyu hem alacaklıyı koruyucu bir taslak üzerinde çalışılıyor ama şu ana kadar konkordato ilan eden firma sayımız 356. İstanbul'da 132, Ankara'da 50, İzmir'de 27, Kocaeli'nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer iller 88 olmak üzere toplam 356 firmamız bulunmaktadır" diye konuştu.
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