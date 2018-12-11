‘Türkiye ABD ile uzun vadeli LNG anlaşmaları yapmaz'

© Sputnik / Alexey Filippov ABD Dışişleri: Türkiye ile LNG anlaşması imzalayabiliriz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sandra Oudkirk'in Türkiye'nin ABD'den LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alabileceği açıklamasını Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz, Sputnik'e değerlendirdi.

Türkiye'nin ABD'deki LNG ihracatçılarıyla uzun vadeli bir anlaşma yapacaklarını düşünmediğini söyleyen Karbuz "Türkiye'nin ABD'de LNG ihracatçılarıyla uzun vadeli bir kontrat yapabileceklerini sanmıyorum. Çünkü birincisi, Batı Hattı yerine TürkAkım faaliyete geçecek ve 2021 yılında sona erecek bazı kontratlar muhtemelen uzatılacak. İkincisi, eğer ihtiyaç olmayan LNG miktarını uluslararası piyasalarda alıp satma kabiliyeti geliştirilmezse; Türkiye gaz talebinin gelecegi bulanık olduğundan, özel şirketlerin uzun vadeli LNG kontratına yönelmeleri ticari intihar olabilir. ABD'deki LNG ihracatçılarıyla uzun vadeli anlaşmalar öngörmememin üçüncü sebebi ise (yüksek) fiyat ve finansman yükümlülüğü" ifadelerini kullandı.