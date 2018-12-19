Rus vekil: Patriot alma kararı, saygı duyduğumuz Türkiye'nin iç meselesi

'ABD, BİR NATO ÜLKESİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR'
ABD'nin ani Patriot kararıyla kendi askeri teçhizatlarını dayatmaya çalıştığını yorumlayan Şvıtkin, "Burada yine bir haksız rekabet söz konusu. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu düşündüğümüzde, bu bir anlamda baskıdır. Tüm bunların nedeni, Türkiye'nin NATO'da yer almasıdır. ABD, bir NATO ülkesini kaybetmek istemiyor" tespitinde bulundu.
'TÜRKİYE, S-400 ANLAŞMASININ KOŞULLARINI İHLAL ETMEYECEKTİR'
Peskov'a kesinlikle katıldığını söyleyen Rus vekil, Türkiye'nin anlaşmanın koşullarını ihlal etmeyeceğine inandıklarının altını çizdi.
'KARŞILIKLI ÇIKARLARA DAYALI İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'
Şvıtkin, Rusya'nın Türkiye'yle karşılıklı çıkarlara dayalı askeri işbirliğine hazır olduğunu da kaydetti.
Rusya ve Türkiye'nin Ortadoğu da dahil benzer ve ortak çıkarları bullunduğunu belirten Şvıtkin, "S-400 anlaşması sadece ikili ilişkilerin pekişmesini değil, aynı zamanda bölgede karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini ifade ediyor" diye ekledi.
Çeviren: Fatih Kuduğ
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