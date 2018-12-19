Rus vekil: Patriot alma kararı, saygı duyduğumuz Türkiye'nin iç meselesi

© Sputnik / Natalia Seliverstova Kremlin'den Patriot sorusuna yanıt: Türk tarafına güvenmemek için bir sebep yok

Sputnik'e demeç veren Şvıtkin, "Patriot alma kararını Türkiye'nin iç meselesi olarak görüyoruz. Türkiye, tüm bunları kendi değerlendirmeli. Bu, saygı duyduğumuz bir ülkenin iç meselesi. Ancak Rus füze savunma sistemleri, özellikle de S-400, Patriot'lardan birçok açıdan daha üstün" dedi.

'ABD, BİR NATO ÜLKESİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR'

ABD'nin ani Patriot kararıyla kendi askeri teçhizatlarını dayatmaya çalıştığını yorumlayan Şvıtkin, "Burada yine bir haksız rekabet söz konusu. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu düşündüğümüzde, bu bir anlamda baskıdır. Tüm bunların nedeni, Türkiye'nin NATO'da yer almasıdır. ABD, bir NATO ülkesini kaybetmek istemiyor" tespitinde bulundu.

'TÜRKİYE, S-400 ANLAŞMASININ KOŞULLARINI İHLAL ETMEYECEKTİR'

© AFP 2018 / Bülent Kılıç ABD Dışişleri: Türkiye'ye Patriot satışı için 3.5 milyar dolarlık anlaşmaya onay verildi

Şvıtkin'e, Patriot hava savunma sistemleri için Türkiye'de görevlendirilecek ABD teknik personelinin bu ülkede konuşlandırılacak S-400 sistemleri hakkında bilgi edinme tehlikesiyle ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un "Türkiye'ye güvenmemek için bir sebep görmüyoruz" açıklaması da soruldu.

Peskov'a kesinlikle katıldığını söyleyen Rus vekil, Türkiye'nin anlaşmanın koşullarını ihlal etmeyeceğine inandıklarının altını çizdi.

'KARŞILIKLI ÇIKARLARA DAYALI İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Şvıtkin, Rusya'nın Türkiye'yle karşılıklı çıkarlara dayalı askeri işbirliğine hazır olduğunu da kaydetti.

Rusya ve Türkiye'nin Ortadoğu da dahil benzer ve ortak çıkarları bullunduğunu belirten Şvıtkin, "S-400 anlaşması sadece ikili ilişkilerin pekişmesini değil, aynı zamanda bölgede karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini ifade ediyor" diye ekledi.

Çeviren: Fatih Kuduğ