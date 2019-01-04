Marmara-St. Petersburg üniversiteleri ‘Erasmus Plus’ anlaşması imzalayacak

Konunun detaylarını, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki Türk-Rus Türkologlar Çalıştayı'nın ardından Sputnik'in sorularını yanıtlayan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türk Filolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nikolay Nikolaeviç Telitsin anlattı.
İki üniversitenin imza atmasının "çok yakın" olduğunu söyleyen Telitsin "Bu programın çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bu ‘Erasmus Plus' isimli program kapsamında, hem akademisyenler, hem de öğrenciler değişim kapsamına alınacak. Maalesef, anlaşma için 5 yılda fazla adım atamadık. Ancak yakın gelecekte, 2019 yılı içerisinde bu anlaşmanın hayata geçmesini umuyoruz" dedi.
Telitsin, değişim programının Şarkiyat Fakültesi'nden başlayacağını da sözlerine ekledi.
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