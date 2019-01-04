Marmara-St. Petersburg üniversiteleri ‘Erasmus Plus’ anlaşması imzalayacak

Türkiye ve Rusya, 2019 Rusya-Türkiye Kültür Yılı kapsamında eğitimden, kültüre pek çok alanda anlaşmalar imzalamaya başladı. Bu kapsamda İstanbul'da bulunan Marmara Üniversitesi ile St. Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Devlet Üniversitesi, ‘Erasmus Plus' ismi altında öğrenci ve akademisyenleri kapsayan bir değişim programı için anlaşma imzalayacak.

Konunun detaylarını, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki Türk-Rus Türkologlar Çalıştayı'nın ardından Sputnik'in sorularını yanıtlayan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türk Filolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nikolay Nikolaeviç Telitsin anlattı.

İki üniversitenin imza atmasının "çok yakın" olduğunu söyleyen Telitsin "Bu programın çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bu ‘Erasmus Plus' isimli program kapsamında, hem akademisyenler, hem de öğrenciler değişim kapsamına alınacak. Maalesef, anlaşma için 5 yılda fazla adım atamadık. Ancak yakın gelecekte, 2019 yılı içerisinde bu anlaşmanın hayata geçmesini umuyoruz" dedi.

Telitsin, değişim programının Şarkiyat Fakültesi'nden başlayacağını da sözlerine ekledi.