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23:24 09 Ocak 2019
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    ‘ABD, Suriye konusunda Türkiye’ye kendi şartlarını dayatıyor’

    © Flickr / Victoria Pickering
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    Tatiana Şuvalova
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmeyeceği açıklamasını değerlendiren Rus politika uzmanı Çuprıgin, Washington’un Ankara’ya Suriye’yle ilgili kendi şartlarını dayatmaya çalıştığını belirtti.

    Türkiye sınırının karşısında bulunan YPG noktası
    © Fotoğraf : DHA
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    Sputnik'e konuşan Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi Şarkiyat Okulu'ndan Andrey Çuprıgin, "Hatırladığımız kadarıyla ABD örneğin Afganistan'dan 3 kere çekilmişti. Şu anki anlaşmazlığa rağmen ABD ile Türkiye arasında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda bir ön anlaşma yapılmıştı. Ama her bir tarafın, bu anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda kendi vizyona sahip olduğu ortaya çıktı. Bolton, bu açıklamasıyla, Amerikan askerlerin çekilmesiyle ilgili iki taraf arasındaki anlaşmazlıkla ilgili sır perdesini araladı" dedi.

    'TRUMP İÇİN ÖNEMLİ OLAN IŞİD'İN YENİLGİSİNİ 'MAÇO' BİR BİÇİMDE İLAN ETMEKTİ'

    Tarafların her birinin, anlaşmayı kendine göre yorumladığını söyleyen uzman, "Trump'ın gerçekten de hemen Suriye'den çıkma veya eylemlerini Türkiye'yle koordine etme gibi bir amacı yoktu. Trump, askerleri çekeceği ilanını, asker çekmek için yapmadı. Onun için önemli olan (eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın gerçekleştiremediği IŞİD'in tam yenilgiye uğramasını maço tarzında ilan etmekti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dediği gibi Trump, IŞİD üzerinde yüzde 99'luk zafer elde edildi. Bu rakam nerden çıktı? Yüzde 1 ne anlama geliyor? Belli değil" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © AA / Halil Sağırkaya
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    Bolton için önemli olanın, müttefiklerine ve potansiyel müttefiklere, ABD'nin dostlarını zor durumda bırakmadığı yönünde güzel tablo göstermek olduğunu dile getiren Çuprıgin, "Bu tablonun hayata geçirilmesi ise elbette onun için öncelik değil. ABD, Kürtleri sadece taktik müttefik olarak kullanıyor" yorumunda bulundu.

    'ABD KENDİNİ DAYATIYOR'

    ABD'nin Türkiye'ye baskısının Amerikan politikacıların alelade uygulaması olduğunun altını çizen Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerikalılar öncelikle Suriye konusunda Türkiye'ye kendi şartlarını dayatmaya çalışıyor. Sözde müttefiklere böyle bir baskı, ABD'nin dış politikasının modus operandi'sidir. Bunu Almanya ve Fransa'ya yönelik de görüyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında Ortadoğu'da muazzam etkiye sahip Türkiye, ABD'nin diktesine karşı direnmeyi ve ulusal çıkarlarını savunmayı başarıyor. Amerikalılar asla kimseye danışmazlar, kimseden izin sormazlar, her zaman kendi şartlarını dikte ederler. Görüşüme göre bu, bilincin psikolojik deformasyonudur. Onlar, sadece dikte etmiyor, doğrular için mücadele ettiklerinden, her şeyi herkesten daha iyi bildiklerinden ve bu yüzden herkese kendi şartlarını dikte etme hakkına sahip olduklarından eminler".

    Etiketler:
    Andrey Çuprıgin, Türkiye, Rusya, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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