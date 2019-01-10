Kılıçdaroğlu ile Akşener’den, Binali Yıldırım değerlendirmesi: 'Zaten Ankara'ya geri dönecek'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmeden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığından istifa etmeme konusunda kararımda değişiklik yok" diyerek, bir kez daha istifayı düşünmediği mesajını verdi.

KILIÇDAROĞLU: İSTİFA ETMESİNE GEREK YOK ZATEN GELECEK TEKRAR ANKARA'YA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, TBMM Başkanı Yıldırım'ın istifa etmeden belediye başkan adayı olmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Binali Bey'in istifa etmesine gerek yok zaten gelecek tekrar buraya. Yani biz kazanacağız" dedi. Anayasa'nın 94. Maddesi de hatırlatılarak hukuksal açıdan değerlendirmesinin sorulması üzerine de CHP Lideri, "Bu yetiyor bize, bu yetiyor, onu hukukçular zaten yapıyorlar. Binali Bey zaten gelecek tekrar Ankara'ya gelecek. Binali Bey de farkında o da görüyor zaten. Tabloyu görmemesi mümkün değil" diye konuştu.

İZMİR VE İSTANBUL'UN İLÇELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna ise, "Kısa sürede herhalde hallederiz. İzmir ve İstanbul'un ilçeleri gibi yerlerin büyük kısmını ayın ortasında sonlandırırız. Önümüzdeki Parti Meclisi'nde çıkabilir" yanıtı verdi.

AKŞENER: İSTANBUL'U KAYBEDECEĞİNİ GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUM

Aralarında Sputnik'in de olduğu bir grup gazeteciyle sohbet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "İstifa etmesi gerekir o başka bir şey. Sayın Binali Yıldırım başbakanlık, bakanlık yaptı, şimdi TBMM Başkanı. 1955 doğumlu, son derece tecrübeli bir insan. Kim bilir kaç kere seçim geçirdi. Ben, İstanbul'u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un TBMM Başkanlı Divanı'nda Katip Üye olduğunu hatırlatan Akşener, Ok'un Balıkesir'den belediye başkan adayı olduktan sonra bu görevinden istifa ettiğini söyledi. Kendisinin İsmail Ok'tan istifasını istemediğini kaydeden Akşener, Ok'un ise ‘ben istifa edeceğim, birini de yerine katip üyeliğe gönderin, ben alacağım, kazanacağım" dediğini ifade etti. Akşener şöyle konuştu:

"NORMAL ŞARTLARDA BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEMESİ GEREKEN BİR KONUMDA"

"Bu inanç başka bir şey. Kendisine yakışmadı. O tecrübedeki birine yakışmadı. Binali Bey'in yaşı var, tecrübesi var. Birçok şeyle ilgili olarak özlemi olmaması gereken bir insan. Binali Bey, normal şartlarda böyle bir şeye tenezzül etmemesi gereken bir konumda. Yani AK Parti, Sayın Erdoğan, Binali Bey, büyük ihtimal seçimle ilgili bir soru işareti yaşıyorlar ki… Üç ay Meclis, başkansız nasıl kalacak diye düşünebilirler, yerine kim nasıl konacak, ne yapılacak… Yüzde yüz emin olsalar bu tırmalanmaya müsaade etmez diye düşünüyorum. Önüne gelen laf söyleyecek. İnsani olarak baktığınız zaman böyle çemkirmelere tahammül etmemesi gereken bir tecrübe ve arka planı olan bir insan. Yani çok zor işi. Ben İstanbul'un alınmasına yönelik bir soru işareti taşıdıklarını düşünüyorum."

'İMAMOĞLU SÜRPRİZ YAPABİLİR'

"Herkes ‘Tayyip Bey İstanbul'u ne yapar ne eder alır' gibi kanaat oluşturulmaya çalışıyor" diyen Meral Akşener, kendisinin ise tersini düşündüğünü söyledi. Akşener, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun avantajları olduğunu ifade ederek "İmamoğlu sürpriz yapabilir. Genç ve belediyeciliği biliyor olması bir avantaj. Tayyip Bey'in arzu ettiği kutuplaşmanın dışında kalacak bir karakter, o da bir avantaj" dedi.

"ALKIŞIN ŞEHVETİNE DE KAPILMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Akşener: 1989’da olduğu gibi seçmen bir kulak çekme yapacak

İmamoğlu'nu çok yakından tanımadığını kaydeden Akşener, "Bir merkez sağ geçmişi var ailesinin O kutuplaşma diline katılmayacak bir geçmişi var ailesinin. Alkışın şehvetine de yani o heyecana da kapılmayacak gibi görünüyor. Yani ‘ben işime bakayım' diyen bir karakter Binali Bey de kavgacı bir tip değil dolayısıyla cumhurbaşkanlığındaki o heyecanlı alanı görmeyeceğiz diye düşünüyorum. O da avantajı. AKP, kutuplaştırma yapacak, en önemlisi o. Onu yapmayacak, işine bakacak gibi görünüyor" diye konuştu.

ADIYAMAN'DA ÇATI ADAY MI VAR?

Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili soruları da yanıtlayan İYİ Parti Lideri Akşener, Adıyaman'da Saadet Partisi adayının destekleneceği iddialarıyla ilgili, "Ben basında o konuyu okuyunca, ‘böyle bir konuşma var mı?' diye sordum. Öyle bir konuşma yok. Konuşulur, kabul edilir, reddedilir, o başka bir şey ama o hiç konuşulmamış" dedi.

SEÇİM SLOGANI ‘İYİ BELEDİYECİLİK', İLK GEZİ BALIKESİR

Partisinin seçim sloganının "İYİ Belediyecilik" olacağını kaydeden Akşener, seçim sürecinde adayların talebine göre mitingler yapabileceğini, bazı illeri de adım adım gezeceğini söyledi. Akşener, "Ben gidip örneğin Mersin'de 5 gün kalacağım, gezeceğim. İlk seçim gezisini de Balıkesir'e yapacağım. Mitingden ziyade, teşkilatlara kapalı salon toplantıları yapacağız ama en önemlisi esnaf gezeceğim. O en yorucusu" diye konuştu.