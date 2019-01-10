Kılıçdaroğlu ile Akşener’den, Binali Yıldırım değerlendirmesi: 'Zaten Ankara'ya geri dönecek'

KILIÇDAROĞLU: İSTİFA ETMESİNE GEREK YOK ZATEN GELECEK TEKRAR ANKARA'YA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, TBMM Başkanı Yıldırım'ın istifa etmeden belediye başkan adayı olmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Binali Bey'in istifa etmesine gerek yok zaten gelecek tekrar buraya. Yani biz kazanacağız" dedi. Anayasa'nın 94. Maddesi de hatırlatılarak hukuksal açıdan değerlendirmesinin sorulması üzerine de CHP Lideri, "Bu yetiyor bize, bu yetiyor, onu hukukçular zaten yapıyorlar. Binali Bey zaten gelecek tekrar Ankara'ya gelecek. Binali Bey de farkında o da görüyor zaten. Tabloyu görmemesi mümkün değil" diye konuştu.
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AKŞENER: İSTANBUL'U KAYBEDECEĞİNİ GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUM
Aralarında Sputnik'in de olduğu bir grup gazeteciyle sohbet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "İstifa etmesi gerekir o başka bir şey. Sayın Binali Yıldırım başbakanlık, bakanlık yaptı, şimdi TBMM Başkanı. 1955 doğumlu, son derece tecrübeli bir insan. Kim bilir kaç kere seçim geçirdi. Ben, İstanbul'u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum" dedi.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un TBMM Başkanlı Divanı'nda Katip Üye olduğunu hatırlatan Akşener, Ok'un Balıkesir'den belediye başkan adayı olduktan sonra bu görevinden istifa ettiğini söyledi. Kendisinin İsmail Ok'tan istifasını istemediğini kaydeden Akşener, Ok'un ise ‘ben istifa edeceğim, birini de yerine katip üyeliğe gönderin, ben alacağım, kazanacağım" dediğini ifade etti. Akşener şöyle konuştu:
"NORMAL ŞARTLARDA BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEMESİ GEREKEN BİR KONUMDA"
'İMAMOĞLU SÜRPRİZ YAPABİLİR'
"Herkes ‘Tayyip Bey İstanbul'u ne yapar ne eder alır' gibi kanaat oluşturulmaya çalışıyor" diyen Meral Akşener, kendisinin ise tersini düşündüğünü söyledi. Akşener, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun avantajları olduğunu ifade ederek "İmamoğlu sürpriz yapabilir. Genç ve belediyeciliği biliyor olması bir avantaj. Tayyip Bey'in arzu ettiği kutuplaşmanın dışında kalacak bir karakter, o da bir avantaj" dedi.
"ALKIŞIN ŞEHVETİNE DE KAPILMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"
ADIYAMAN'DA ÇATI ADAY MI VAR?
Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili soruları da yanıtlayan İYİ Parti Lideri Akşener, Adıyaman'da Saadet Partisi adayının destekleneceği iddialarıyla ilgili, "Ben basında o konuyu okuyunca, ‘böyle bir konuşma var mı?' diye sordum. Öyle bir konuşma yok. Konuşulur, kabul edilir, reddedilir, o başka bir şey ama o hiç konuşulmamış" dedi.
SEÇİM SLOGANI ‘İYİ BELEDİYECİLİK', İLK GEZİ BALIKESİR
Partisinin seçim sloganının "İYİ Belediyecilik" olacağını kaydeden Akşener, seçim sürecinde adayların talebine göre mitingler yapabileceğini, bazı illeri de adım adım gezeceğini söyledi. Akşener, "Ben gidip örneğin Mersin'de 5 gün kalacağım, gezeceğim. İlk seçim gezisini de Balıkesir'e yapacağım. Mitingden ziyade, teşkilatlara kapalı salon toplantıları yapacağız ama en önemlisi esnaf gezeceğim. O en yorucusu" diye konuştu.
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