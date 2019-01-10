‘ABD’nin Türkiye'ye S-400 baskısında başarılı olması mümkün görünmüyor’

ABD’nin, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Türkiye’ye baskısını sürdüreceğini söyleyen Rus uzman Fitin, bu bağlamda önümüzdeki haftalarda ABD’den bir heyetin gelmesinin bu baskının bir örneği olduğunu belirterek, “Bunun son çaba olmadığı açık” dedi.

Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikalılar, Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirmeyi defalarca denedi ve bu çabalarını sürdürecek, mümkün olan her şeyi yapacak. Bunun son çaba olmadığı açık. Ama şu da dikkate alınmalı ki, ABD Suriye'deki pozisyonundan vazgeçmiyor, bu yüzden şimdi Türkiye'yi, eylemlerini ABD'nin tercih ettiği doğrultuda gözden geçirmeye zorlayacak hiçbir şey yok. John Bolton'un Ankara ziyareti, Amerikalıların Suriyeli Kürtleri bırakmaya hazır olmadığını gösterdi. Türk tarafı, Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve YPG'ye karşı mücadele konseptinin Amerikalılar tarafından kabul edeceğini bekliyordu ama bu olmadı. Amerikalılar şimdilik seçimini Kürtlerden yana yaptı. Bu konuda anlaşma sağlanamadığından Amerikalıların, Türkiye'ye baskısında ve hava savunma sistemi alımı konusunda daha elverişli anlaşmadan vazgeçirmekte başarılı olması pek mümkün görünmüyor. Üstelik ABD'nin teklifi ne kredi, ne ortak üretim maddelerini içermiyor ve Ankara'ya 3 kat daha pahalıya mal olacak".

'ABD İDARESİNİN EYLEMLERİ ÖNGÖRÜLEMEZ'

Washington'un, Ankara'yı kendi safına çekmek için her türlü yönteme başvurmaya hazır olduğunun altını çizen Fitin, "Mevcut ABD idaresinin eylemleri öngörülemez. Açıklamaları birbirini tutmuyor. Amerikalılar, Türkiye'yi Rusya'yla anlaşmadan vazgeçirmek için mümkün olan tamamen her şey yapmaya devam edecek. Misal şimdi Türkiye'nin kısmen parasını ödediği F-35'in sevkiyatını iptal etmekle tehdit ediyorlar" dedi.