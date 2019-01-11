Kayıt
23:51 11 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye - Şam - Bayrak

    ‘Kürt birliklerinin bulunduğu topraklar Şam’ın kontrolüne geçerse Türkiye’nin operasyon yapmasına gerek kalmaz’

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 157

    Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki son gelişmelere yönelik açıklamalarını değerlendiren Rus uzmanlar, Kürtlerin bulunduğu toprakların Şam’ın kontrolüne geçmesinin Türkiye için ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: Suriye hükümetinin Kürtlerle diyalog kurması özel önem taşıyor
    Rus siyaset uzmanları, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Kürtlerin bulunduğu bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne girmesinin Suriye'nin komşularına yönelik güvenlik risklerini ortadan kaldıracağı şeklindeki açıklamasını değerlendirerek, bu yöndeki olası gelişmelerin Türkiye'yi ne şekilde etkileyeceği sorusuna yanıt aradı.

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden Boris Dolgov, Sputnik'e verdiği demeçte böyle bir sonucun Türkiye'nin yararına olabileceğini belirtti.

    'BÖLGENİN SURİYE HÜKÜMETİNİN KONTROLÜNE GEÇMESİ, SİLAHLI KÜRT OLUŞUMLARIN TÜRKİYE'YE SIZMA TEHLİKESİNİ ENGELLER'

    Dolgov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklaması, Suriye krizinin çözümü bakımından mantıklı ve uygun. Eğer önceden Kürtlerin kontrol ettiği ve Amerikan askerlerinin çekildiği topraklar resmen Şam'ın kontrolüne geçerse, silahlı Kürt oluşumlarının Türkiye topraklarına sızma tehlikesi de minimize edilmiş olur ve o zaman Türkiye'nin askeri harekat yapmasına gerek kalmaz" diye konuştu.

    'TÜRK TARAFI, SURİYE HÜKÜMETİNİN BÖLGEDEKİ VARLIĞINI KABUL EDİP BU DURUMDAN YARARLANABİLİR'

    ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te kurduğu yeni üssün fotoğraflarını uluslararası haber ajansları paylaştı.
    © REUTERS / Rodi Said
    Eski YPG sözcüsü: ABD, Kürtlerin Suriye hükümetiyle anlaşmasını engellemeye çalışıyor
    Rus uzman, Şam'ın Fırat'ın doğusundaki toprakların kontrolünü ele geçirmesinin, bölgedeki gerilimin azalması ve Türkiye'nin de endişe ettiği Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için en iyi senaryo olabileceğini belirtti:

    "Eğer Türk tarafı yeni gerçekliliği kabul edip, Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmaya karar verirse ve Kürt grupların sızması bakımından tehlikeli bulduğu bölgelerin Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinden yararlanırsa, bölgedeki varlığına neden olan diğer faktörleri bertaraf edebilir."

    'KÜRTLER İLE ŞAM ARASINDAKİ DİYALOG TÜRKİYE'NİN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE SONUÇLANABİLİR'

    Sputnik'e konuşan Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov da benzer bir görüş ortaya koyarak, Kürtler ile Şam arasındaki diyaloğun Türkiye'nin çıkarlarına uygun olan anlaşmalarla sonuçlanması halinde Ankara'nın yararına olacağını belirtti.

    DSG
    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    Suriye hükümeti ile DSM arasında durdurulan görüşmeler yeniden başlıyor
    Lukyanov, "Eğer Suriye yönetimi PYD bayrağı altında faaliyet gösteren tüm Kürt oluşumların tamamen silahsızlanmasını, ayrıca siyasi ve askeri faaliyetlerinin son bulmasını sağlarsa, hükümet ordusunun bu toprakların kontrolünü ele geçirmesi Türkiye yönetimi için kabul edilebilir bir alternatif ve Suriye konusunda amaca ulaşılmış olduğunun göstergesi olur" diye konuştu.

    İÇ SİYASET VURGUSU

    Durumun ilk bakışta göründüğünden biraz daha derin olduğunu, zira Suriye sorununun hem dış hem de iç siyasi yönlerinin olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Son birkaç yıldır Türkiye yönetiminin Suriye'ye yönelik askeri-siyasi müdahaleyi gerekçelendirmesi çerçevesinde Suriye kampanyası ile ilgili enformasyon politikasının ayrılmaz bir parçası ve en önemli unsuru, ‘Kürt tehdidine' karşı koymaktı. Bu sadece geniş kitlelere yapılanları haklı göstermek için değil, aynı zamanda milliyetçi partilerin desteğini almak için de yapılıyordu. Son olarak gerçekleşen parlamento seçimleri, milliyetçi seçmenlerin sayısının arttığını ortaya koydu. Suriyeli

    DSG
    © AFP 2018 / Delil souleiman
    DSG: Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınmadı
    Kürtlere yönelik radikal önlemleri destekleyenler kolluk kuvvetlerinde de var, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası milliyetçi grupların temsilcileri yönetici koltuklarına geçti. Onlar, Suriyeli Kürtlerin bu toprakların kontrolünü yeniden ele geçirmeme garantisinin sadece TSK'nın bölgedeki varlığını sürdürerek sağlanabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, sadece Rusya ve Şam'la ilişkilerden, ayrıca Kürtlerle temasa geçereki Türkiye'nin bölgedeki etkisini azaltmaya çalışan Körfez ülkeleriyle ilişkilerden ibaret olan dış siyaset yönünü değil, olayın iç siyasi yönünü de dikkate almalı."

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    İlgili konular:

    İtalya: Suriye'de yeniden büyükelçilik açmayı düşünüyoruz
    Rus Dışişleri: ABD çekilme kararı almasına rağmen Suriye'de kalmak istiyor
    WSJ: Pentagon, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor
    Rus Dışişleri: Rus ve İranlı diplomatlar Suriye’deki durumu görüştü
    Suriye medyası: IŞİD saldırısında 5 İngiliz asker öldü
    Etiketler:
    Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Boris Dolgov, Grigoriy Lukyanov, Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'daki doğa koruma alanları ve milli parklar
    Rusya'nın doğal güzellikleriyle nefes kesen milli parkları
    Karikatür
    Hırvatistan İsrail'den ikinci el F-16 satın almaktan vazgeçti
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet