‘Kürt birliklerinin bulunduğu topraklar Şam’ın kontrolüne geçerse Türkiye’nin operasyon yapmasına gerek kalmaz’

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden Boris Dolgov, Sputnik'e verdiği demeçte böyle bir sonucun Türkiye'nin yararına olabileceğini belirtti.
'BÖLGENİN SURİYE HÜKÜMETİNİN KONTROLÜNE GEÇMESİ, SİLAHLI KÜRT OLUŞUMLARIN TÜRKİYE'YE SIZMA TEHLİKESİNİ ENGELLER'
Dolgov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklaması, Suriye krizinin çözümü bakımından mantıklı ve uygun. Eğer önceden Kürtlerin kontrol ettiği ve Amerikan askerlerinin çekildiği topraklar resmen Şam'ın kontrolüne geçerse, silahlı Kürt oluşumlarının Türkiye topraklarına sızma tehlikesi de minimize edilmiş olur ve o zaman Türkiye'nin askeri harekat yapmasına gerek kalmaz" diye konuştu.
'TÜRK TARAFI, SURİYE HÜKÜMETİNİN BÖLGEDEKİ VARLIĞINI KABUL EDİP BU DURUMDAN YARARLANABİLİR'
"Eğer Türk tarafı yeni gerçekliliği kabul edip, Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmaya karar verirse ve Kürt grupların sızması bakımından tehlikeli bulduğu bölgelerin Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinden yararlanırsa, bölgedeki varlığına neden olan diğer faktörleri bertaraf edebilir."
'KÜRTLER İLE ŞAM ARASINDAKİ DİYALOG TÜRKİYE'NİN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE SONUÇLANABİLİR'
Sputnik'e konuşan Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov da benzer bir görüş ortaya koyarak, Kürtler ile Şam arasındaki diyaloğun Türkiye'nin çıkarlarına uygun olan anlaşmalarla sonuçlanması halinde Ankara'nın yararına olacağını belirtti.
İÇ SİYASET VURGUSU
Durumun ilk bakışta göründüğünden biraz daha derin olduğunu, zira Suriye sorununun hem dış hem de iç siyasi yönlerinin olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son birkaç yıldır Türkiye yönetiminin Suriye'ye yönelik askeri-siyasi müdahaleyi gerekçelendirmesi çerçevesinde Suriye kampanyası ile ilgili enformasyon politikasının ayrılmaz bir parçası ve en önemli unsuru, ‘Kürt tehdidine' karşı koymaktı. Bu sadece geniş kitlelere yapılanları haklı göstermek için değil, aynı zamanda milliyetçi partilerin desteğini almak için de yapılıyordu. Son olarak gerçekleşen parlamento seçimleri, milliyetçi seçmenlerin sayısının arttığını ortaya koydu. Suriyeli
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