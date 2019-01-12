6 bin 76 araç denetlendi, taksicilere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni yılda taksicilere yönelik ilk eș zamanlı 'Taksi Uygulaması 2019/1' gerçekleștirdi. 15 ilde, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekibin katılımı ile yapılan uygulamada; kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan taksicilere ceza yağdı.
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; ticari taksi ve şoförlerine yönelik 11 Ocak tarihinde 07:00/20:00 saatleri arasında, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir'de eş zamanlı olarak 846 noktada 2.137 personel ve 694 ekibin katılımı ile "Taksi Uygulaması 2019/1" uygulaması yapıldı.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında; 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2.560 TL, 1 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 TL, 6 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 1.920 TL, 4 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 612 TL para cezası verildi.
2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 22 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 10.736 TL, 59 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 28.792 TL,19 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2.052 TL, 71 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16.685 TL, 35 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 8.225 TL, 469 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 50.652 TL, 6 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 6.012 TL, 1 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 1.002 TL, 125 araç şoförüne diğer konulardan 86.277 TL idari para cezası uygulandı.
933 TAKSİ ŞOFÖRÜNE 237 BİN 327 TL PARA CEZASI KESİLDİ
5326 Kabahatler Kanunundan 19 araç şoförüne 5.412 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 914 araç şoförüne 231.915 TL olmak üzere 933 araç şoförüne 237.327 TL para cezası kesildi.
Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alındı, 35 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1 aranan araç yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı, 94 adet araç trafikten men edildi, 202 gr eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce 15 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirilen "Taksi Uygulaması 2019/1" başarıyla tamamlandığını bildirdi.
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