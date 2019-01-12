TÜRKSAM Genel Sekreteri Babiş: Bolton bir taşla üç kuş vurmayı hedefliyor

Türkiye Stratejik Analizler Merkezi Sekreteri (TÜRKSAM) Babiş, Bolton'un açıklamalarının ABD'nin bir taşla üç kuş vurma hedefi olduğuna işaret ettiğini belirtti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

© REUTERS / Leah Millis Bolton: Suriyeli Kürtlerin güvenliğini Rusya'yla görüşmeye hazırız

"Öncelikle John Bolton'ın ifadesinin içeriğindeki bazı noktaları netleştirerek başlayalım. Bolton'ın 'Suriyeli Kürtler' sözünden kastı buradaki terör örgütleri ise, kendisi birkaç gün önceki açıklamasındaki yanlışına devam etmektedir. Türkiye, buradaki sivil halka değil, teröristlere yönelik operasyon düzenleyeceğini ifade etmektedir. Bolton ise masum siviller ile teröristleri birbiriyle karıştırarak, onlara yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmaktadır. Aynı zamanda, kendisinin bu kavram kargaşasının ikinci defa dillendirerek Türk-Amerikan ilişkilerine de ikinci kötülüğü yapmıştır."

"Bolton'ın Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalar sonrasında Türkiye'de istediği ilgiyi bulamadı demek yanlış olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediği sonuçsuz kaldı. Türkiye, aklına Fırat'ın doğusunu terör mevzilerinden temizlemeyi koymuş durumda. ABD, askerlerini çekiyor; ama bölgenin bütün derdini de Türkiye çekiyor, gerek sayısı 4 milyona yaklaşan sığınmacılar gerek sınırdaki terör tehdidi Türkiye için üstesinden gelinmesi gereken konulardır. Türk milleti bir operasyonda geçmişte de net olarak görüldüğü üzere ordusuna yediden yetmiş yediye destek olacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yanında kim olursa olsun Türkiye geri adım atmayacaktır."

© REUTERS / Rodi Said Eski YPG sözcüsü: ABD, Kürtlerin Suriye hükümetiyle anlaşmasını engellemeye çalışıyor

"ABD'nin bölgeden çekilmesine ilişkin açıklamaları sonrası buraya kimin yerleşeceği ve terör örgütü PKK/YPG'nin kime yaklaşacağı tartışılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte terör örgütünün Esad rejimiyle birlikte pazarlık yapması ve Menbiç ile Fırat'ın doğusunda bir diyalog sürecinin başlaması olasılıklar arasındadır. John Bolton'ın ABD'nin Suriye'deki Kürtlerin güvenliği için Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu açıklaması bu bağlamda kritik bir önem taşımaktadır. Öyle görünmektedir ki ABD, hem terör örgütünün korunmasını garanti altına almayı hem de Türkiye ile Rusya'nın arasını açmayı düşünmektedir. Ayrıca önümüzdeki günlerde Amerikan ve Türk heyetleri arasında görüşmeler devam edecek, bu görüşmeler öncesinde kendi tezlerini kabul ettirmek için Bolton'ın bu açıklaması, Türkiye'ye bir mesaj olarak da okunabilir. Dolayısıyla burada ABD'nin aslında bir taşla üç kuş vurma hedefi vardır. "