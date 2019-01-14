'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin görüşleri ABD'de kimse tarafından dikkate alınmıyor'

Sputnik'e demeç veren Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Direktörü Dmitriy Yegorçenkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerini değerlendirdi.

'ABD İÇİN ÖNCELİK KENDİ ÇIKARLARI'

ABD'nin Türkiye'nin kuzeyindeki çıkarlarını kendininkilerden farklı olması halinde dikkate almadığını kaydeden Yegorçenkov, "Her şeyden önce bu, ABD için ilk sırada kendi çıkarları, uluslararası süreçlere ilişkin kendi anlayışı ile bazı uluslararası aktörlere verdiği görevlerin bulunduğunu kanıtlıyor. ABD, söz konusu tehditle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kendi politikasını izleme girişimlerinin hesaba katılmadığını gösteriyor. ABD'nin müttefiki ve NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye farklı bir pozisyondaysa, bu bakış açısı ABD'de neredeyse hiç kimse tarafından dikkate alınmıyor" dedi.

'KÜRTLERE GÜVENCE VERİYOR'

Yegorçenkov'a göre Trump, Ankara'ya yönelik tehdidiyle Türkiye'yi siyasi pazarlık içine çekiyor ve Kürtlere desteğinin kesilmediğine dair güvence veriyor.

ABD'nin çekilme kararı alması sonrası Kürt oluşumlara terk edildikleri sinyalinin gittiğini anlatan Rus uzman, Beyaz Saray'ın şu anda yaptığının Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar yapmak yoluyla Suriyeli müttefiklerinde oluşan bu hissiyatın güçlenmesinin önüne geçmek olduğunu vurguladı.

'ABD, STRATEJİK ORTAKLIĞI KENDİ GÖRÜŞLERİNE İTAAT OLARAK GÖRÜYOR'

Bu bağlamda ABD için stratejik ortaklığın ne anlam ifade ettiğini açıklayan Yegorçenkov, "ABD'liler için stratejik ortaklık, Washington'un mantığına, siyasi yaklaşımlarına ve çıkarlarına itaat etmeyi ifade ediyor" diye ekledi.

Çeviren: Fatih Kuduğ