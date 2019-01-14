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23:35 14 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, Ankara’yı kızdırdı: 'Kabul edilemez'

    © AFP 2018 / CHRISTIAN HARTMANN
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    Gözde Ocak
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    Ankara’da siyasetçiler, Trump’ın “Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz” tehdidinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği görüşünde.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JIM YOUNG
    Trump: Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz
    Göreve geldiğinden bu yana sosyal medya üzerinden "tehditkar bir diplomasi" yürütmesiyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye hakkındaki son tweeti yine yoğun tepkilere neden oldu.

    Türkiye'ye karşı daha önce de ekonomik yaptırım tehdidinde bulunan Trump'ın, o dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'la ilgili attığı tweetler de ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak" diyerek yine tehditkar bir dil kullanmıştı.

    Trump'ın son olarak Suriye konusunda "Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" şeklindeki tweeti de Ankara'nın tepkisini çekti.

    AK PARTİLİ ÇONKAR: TRUMP POLİTİKALARINI DOĞRU BİR ESAS ÜZERİNE OTURTMALI

    Sputnik'e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, öncelikle Trump'ın bu açıklamasının gerçeklikle örtüşmediğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Halil Sağırkaya
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    Türkiye'nin Kürtlerle herhangi bir sorunu olmadığını belirten Çonkar, "Trump yanlış bir bilgi almış herhalde. Bizim PKK ile mücadelemiz malum, 40 yıldır binlerce şehit verdik. Buna karşı vatanımızı, birliğimizi, milletimizi tabi ki savunacağız. Kürtlere de sahip çıkıyoruz, kendi insanımız. Trump'ın yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum çevresindekiler tarafından. Bunları daha iyi inceleyip öğrenmesi lazım, politikalarını da doğru bir esas üzerine oturtması lazım. Bu herhangi bir insan değil, Amerika'nın devlet başkanı. Bu konularla ilgili doğru düzgün bilgilenip bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerini çok dikkatli bir ölçü içinde yürütmesi gerekir" dedi.

    "KAOS YARATIR"

    Twitter üzerinden Türkiye'ye tehdit savrulmasının hiçbir şekilde kabul edilemeceğini söyleyen Çonkar, "Bu devlet adamlığıyla bağdaşan bir durum değil, böyle bir şey olmaz. Bunlar devletlerarası ilişkileri etkileyen durumlardır. Politikalar oluşturulur ve bunlar iki devletin münasebetleri çerçevesinde, belli kanallarda, iletişim halinde koordine edilir. Bunun metodu bellidir ama Trump'ın böyle bir tarzı olduğunu da görüyoruz. Bu tarzı doğru bulmuyoruz. Bu devlet adamlığına, sorumlu yöneticiliğe yakışmaz. Bunlar dünyada daha fazla sıkıntı ve kriz yaratır, kaos yaratır. Tarz olarak tasvip edilecek şeyler değil" dedi.

    Çonkar, Türkiye'nin politikalarının bağımsız olduğunu, egemenliği çerçevesinde Türkiye'nin atması gereken adımları atacağını kaydederek, "Amerika da kendi bildiğini yapacaksa da onu yapar. Sonuçta bu konu bizim milli güvenliğimiz ve menfaatlerimizle alakalı bir konu. Biz bunları pazarlık konusu yapmıyoruz" diye konuştu.

    "TRUMP BÜYÜK SIKINTIDA, HÜKÜMETİ KAPANMIŞ, SİYASİ BİR KRİZ YAŞIYOR"

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
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    Amerika'nın ne gibi bir ekonomik gücünün olduğunun da tartışmalı bir konu olduğununu ifade eden Çonkar, şöyle devam etti:

    "Dünyanın en borçlu ülkelerinden, benim bildiğim kadarıyla Amerika. Bakarsanız Amerika içindeki tartışmalara, kendisi finansal olarak büyük bir sıkıntıda. Hükümeti kapanmış durumda, siyasi bir kriz yaşıyor, içeride ciddi bir çatışma var. Amerika'nın bu tarz kısa vadede Türkiye'ye zarar verebilecek bir takım enstrümanları olabilir ama orta ve uzun vadede kendi çöküşüne götürür. Ekonomik sisteme bu tarz müdahalaler Amerika'nın çöküşünü hazırlar, Amerika'nın sıkıntıya girmesini sağlar. Sorumsuz politikalarla devam ederse Amerika kendi çöküşünü hızlandırır."

    "NATO'NUN İÇ BÜTÜNLÜĞÜNE KONULMUŞ BİR DİNAMİT"

    Çonkar, Trump'ın tarzının NATO'nun standartlarına da uymadığını kaydederken, iki ülke arasındaki ilişkilerde böyle bir tehdit kavramının kullanılmasının NATO'yu dolaylı olarak etkileyeceğini söyledi.

    Çonkar, "NATO'nun iç bütünlüğüne konulmuş bir dinamit gibi düşünebilir. NATO içerisinde Türkiye çok önemli bir kuvvet, Amerika da önemli bir güç. Amerika Türkiye'ye karşı böyle tehditkar bir tavır alırsa bu NATO içindeki bütünlüğü olumsuz etkiler. İki ülkenin birbirine güvenini bozar. Bunlar müttefikliğe sığmaz. Bu NATO'yu da tabi ki etkileyecektir, orta ve uzun vadede eğer bu yanlıştan dönmezlerse" diye konuştu.

    CHP'Lİ ÇAKIRÖZER: BÖYLESİNE CÜRETKAR BİR YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu'nun CHP'li Üyesi, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de uluslararası ilişkilerde meselelerin tehdit ve şantajla konuşulamayacağını belirtti.

    Bunun kabul edilemez bir üslup olduğunu ifade eden Çakırözer, "Müttefikine böylesine bir tehditkar, cüretkar yaklaşım kabul edilemez. Başkan Trump Türkiye'deki hükümeti belki korkutmak, tehdit etmek istiyor olabilir ama inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi görüşte olursa olsun herkesi rencide etmiştir. Asla kabul edilemez bir tavır" diye konuştu.

    "MACERACI DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE'Yİ ÇOK BÜYÜK ZARARLARA UĞRATTI"

    Çakırözer, Trump'ın bu cüretkar tavrına neden olan AK Parti ve "tek adam dış politikasının" da eleştiriyi hakettiğini belirterek, "Trump'ın ‘Suriye'den çıkıyoruz' açıklamasını, bize Erdoğan yönetimi nasıl sunmuştu; ‘diplomatik başarı'. Gördük, sonunda geldiğimiz nokta ortada. Maalesef sürecin bu noktaya gelmesinde, AKP'nin Suriye'de ‘Esad'ı değiştireceğiz, yerine Müslüman Kardeşler'i getireceğiz' şeklindeki maceracı dış politikası Türkiye'yi çok büyük zararlara uğrattı" dedi.

    "EKONOMİDEKİ KIRILGANLIK TÜRKİYE'Yİ DIŞ MÜDAHALELERE AÇIK HALE GETİRİYOR"

    Trump'ın bu cüretkarlığına Türk ekonomisinin kırılganlığının neden olduğunu savunan Çakırözer, "O kadar beceriksizce ekonomiyi yönettiler ki artık Türk ekonomisi her türlü yaşanan krizde darbe görüyor. Dış ülke liderleri bize ekonomide sopa göstererek istediklerini yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Ekonomideki kırılganlık bizi dış müdahalelere açık hale getiriyor. Bunun sorumlusu da AKP'nin hesapsız, plansız, borca, faize dayalı, üretmeyen, ürettiğinden fazlasını tüketen, elindekini, avucundaki lükse, şatafata harcayan ekonomisinin sonucu" diye konuştu.

    Etiketler:
    YPG, SDG, CHP, Ak Parti, Utku Çakırözer, Ahmet Berat Çonkar, Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, Türkiye, Suriye, ABD
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