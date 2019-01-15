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15:18 15 Ocak 2019
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    İstanbul'da Trump protestosu

    İstanbul'da Trump protestosu: ABD, Türkiye’ye değil, ancak silahlandırdığı örgütlere talimat verebilir

    © Fotoğraf : Burcu Okutan
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    Elif Sudagezer
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    "Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu önünde Vatan Partisi tarafından protesto edildi.

    Türkiye’nin bir süredir Fırat’ın doğusunda ABD destekli YPG’ye karşı gerçekleştirmeyi planladığı askeri operasyona ilişkin “Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da protesto edildi. Vatan Partisi tarafından ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen gösteride Trump’ın  tehditleri ABD’nin Suriye politikası "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" ve "Türk-Kürt kardeştir, Amerika kalleştir" sloganları eşliğinde protesto edildi.

    'ABD, TÜRKİYE’YE TALİMAT VEREMEZ'

    İbrahim Karagül
    © Fotoğraf : Twitter
    Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni, Trump'a tepkili: ABD Başkanı değil DEAŞ lideri sanki
    Protestoda, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, basın açıklaması yaptı:

    — Vatan Partisi olarak ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Türkiye’yi tehdit eden Donald Trump’a cevap vermek üzere toplandık. Dün Türkiye saatiyle sabaha karşı attığı tweet'lerle Donald Trump açıkça ve küstahça ülkemizi tehdit etmiştir. Ne diyor Trump tivitlerinde? ‘’Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik anlamda onları mahvederiz. 20 millik güvenli bölgeyi oluşturun’’ diyor. Türkiye’ye talimat vermeye kalkıyor.

    'TÜRK-KÜRT DÜŞMANLIĞI YARATMA ÇABASI İŞE YARAMAYACAK'

    Trump telefon
    © AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
    Dün 'mahvederiz' diyen Trump: Türkiye ile ekonomik ilişkilerin genişlemesi için büyük potansiyel var
    - Kürtleri katleden Türkiye değil bizzat ABD’nin kendisi ve piyonlarıdır. Türk milleti; Kürdüyle, Türküyle, lazıyla, çerkeziyle, alevisiyle ve sunnisiyle büyük mücadeleler ve büyük acılar sonunda millet olarak ortaya çıkmıştır. Bu milleti bölmek tarihi tersine çevirmekle eş değer zorluktadır. Bu milleti Türk-Kürt düşmanlığıyla parçalamaya çalışmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.

    'KÜRTLERİ ATEŞE ATAN ABD’DİR'

    — Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak ve Türk milletinin huzurunu tesis etmek. Türk Ordusu hiçbir harekâtında bir halka ya da etnik unsura karşı kıyım psikolojisiyle hareket etmemiştir. Aksine! Türk Ordusu’nun bu büyük mücadelesi Kürdümüzü ateşlere atan, kirli politikalarla kırdırmaya çalışan, yok etmeye çalışan ABD’ye ve onun yönettiği PKK/PYD gibi terör piyonlarına yöneliktir. Ve bu mücadelenin başarısı, Kürdümüzü terör koridorundan kurtaracak ve özgürleştirecektir. Bu yalanlarla ABD kendi suçunu örtmeye çalışmakta boşa kürek çekmektedir.

    'COĞRAFYANIN KADERİNİ TRUMP’IN TWEET’LERİ BELİRLEYEMEZ'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Volkan Furuncu
    Bahçeli'den Trump'a: Ekonomimizi mahvedermiş, hodri meydan
    - Coğrafyamızın kaderini, Donald Trump’ın tweet'leri ve ABD’nin kirli politikaları değil Mehmetçiğimizin süngüsü ve Türk milletinin kararlı tavrı belirlemektedir! Değerli basın mensupları, ABD’nin Suriye’den çekilişi yenilgisi sebebiyledir. İçi boş tehditlerle bu yenilgiyi örtmeye kalkanların asıl amacı ABD iç politikasında kuyruklarını dik tutmak ve bölgedeki piyonlarını oyalamaktan ibarettir. Ancak sonuç ve süreç açıktır! ABD yenilmiştir. PKK/PYD yalnız kalmıştır ve yenilecektir.

    — Buradan bir kez daha ABD yetkililerine sesleniyoruz: Sizler, Türkiye’ye talimat veremezsiniz. Siz gidin binlerce tır silah ve hayali devletçikler verdiğiniz terör örgütlerine talimat verin derhal Türk Ordusu’na teslim olsunlar! Siz ancak terör örgütlerine talimat verebilirsiniz. Binlerce yıllık devlet geleneğinin en önemli göstergelerinden olan Türk Ordusu karşısında terör örgütünün hiçbir şansı bulunmamaktadır. Nitekim daha önceki operasyonların neticesi ortadadır. Süreç ordumuzun mutlak zaferiyle sonuçlanacaktır. Bundan en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır.

    'ŞAM BÜYÜKELÇİĞİ DERHAL AÇILMALI'

    Doğu Perinçek
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Perinçek: Türkiye, Trump'ın tehdidine Şam'da büyükelçilik açarak yanıt vermeli
    - Buradan Türk hükümetine de çağrıda bulunuyoruz! Suriye krizinin çözümü; Suriye devletiyle askeri ve siyasi iş birliğiyle mümkün olacaktır. ABD tehdidinin boyutunu iyi okumak zorundayız. Daha önce Irak örneğinde olduğu gibi bölgesel iş birliğinin, oluşturulmak istenen terör devletçiklerine müsaade etmeyeceğini görmek zorundayız. Sözde Kürdistan referandumunu başarısızlığa uğratan modeli yeniden tesis etme zamanıdır. Irak’ı, Suriye’si, İran’ı ile ve yukarıda Rusya’sı, daha arkada Çin’i ile büyük ittifaklar zemini mevcuttur. Suriye’ye uzatılacak el hepsini birleştirecektir.

    Etiketler:
    Kürt, Vatan Partisi, Cem Dikmen, Donald Trump, Çin, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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