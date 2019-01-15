İstanbul'da Trump protestosu: ABD, Türkiye’ye değil, ancak silahlandırdığı örgütlere talimat verebilir

Türkiye’nin bir süredir Fırat’ın doğusunda ABD destekli YPG’ye karşı gerçekleştirmeyi planladığı askeri operasyona ilişkin “Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da protesto edildi. Vatan Partisi tarafından ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen gösteride Trump’ın tehditleri ABD’nin Suriye politikası "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" ve "Türk-Kürt kardeştir, Amerika kalleştir" sloganları eşliğinde protesto edildi.
Türkiye’nin bir süredir Fırat’ın doğusunda ABD destekli YPG’ye karşı gerçekleştirmeyi planladığı askeri operasyona ilişkin “Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da protesto edildi. pic.twitter.com/9TKIgfb2Y2— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) January 15, 2019
'ABD, TÜRKİYE’YE TALİMAT VEREMEZ'
— Vatan Partisi olarak ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Türkiye’yi tehdit eden Donald Trump’a cevap vermek üzere toplandık. Dün Türkiye saatiyle sabaha karşı attığı tweet'lerle Donald Trump açıkça ve küstahça ülkemizi tehdit etmiştir. Ne diyor Trump tivitlerinde? ‘’Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik anlamda onları mahvederiz. 20 millik güvenli bölgeyi oluşturun’’ diyor. Türkiye’ye talimat vermeye kalkıyor.
'TÜRK-KÜRT DÜŞMANLIĞI YARATMA ÇABASI İŞE YARAMAYACAK'
'KÜRTLERİ ATEŞE ATAN ABD’DİR'
— Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak ve Türk milletinin huzurunu tesis etmek. Türk Ordusu hiçbir harekâtında bir halka ya da etnik unsura karşı kıyım psikolojisiyle hareket etmemiştir. Aksine! Türk Ordusu’nun bu büyük mücadelesi Kürdümüzü ateşlere atan, kirli politikalarla kırdırmaya çalışan, yok etmeye çalışan ABD’ye ve onun yönettiği PKK/PYD gibi terör piyonlarına yöneliktir. Ve bu mücadelenin başarısı, Kürdümüzü terör koridorundan kurtaracak ve özgürleştirecektir. Bu yalanlarla ABD kendi suçunu örtmeye çalışmakta boşa kürek çekmektedir.
'COĞRAFYANIN KADERİNİ TRUMP’IN TWEET’LERİ BELİRLEYEMEZ'
— Buradan bir kez daha ABD yetkililerine sesleniyoruz: Sizler, Türkiye’ye talimat veremezsiniz. Siz gidin binlerce tır silah ve hayali devletçikler verdiğiniz terör örgütlerine talimat verin derhal Türk Ordusu’na teslim olsunlar! Siz ancak terör örgütlerine talimat verebilirsiniz. Binlerce yıllık devlet geleneğinin en önemli göstergelerinden olan Türk Ordusu karşısında terör örgütünün hiçbir şansı bulunmamaktadır. Nitekim daha önceki operasyonların neticesi ortadadır. Süreç ordumuzun mutlak zaferiyle sonuçlanacaktır. Bundan en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır.
'ŞAM BÜYÜKELÇİĞİ DERHAL AÇILMALI'
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