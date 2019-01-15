‘ABD, Kürt devletini Ortadoğu’daki dayanağı olarak kuruyor’

Sputnik'e konuşan Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Ekonomisi Fakültesi'nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Washington ve Ankara arasındaki diyalogda ciddi çelişkilerin olduğunu belirterek, "Amerikalılar son 15 yıldır, aşağı yukarı 2003 Irak operasyonundan bu yana Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyor. Amerikalılar Türkiye'den uzaklaşmanın yanında düşmanlarından yana seçimini yaptı" dedi. Türkiye'nin düşmanları olarak ABD'nin Ortadoğu'daki ‘Kürdistan' projesini kasteden uzman, "Kürdistan'ın oluşturulmasının Türkiye'nin toprak bütünlüğü için tehdit olduğu dünyada herkes için açık" diye kaydetti.

Halihazırda ABD'nin temel amacının, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonu engellemek olduğunu kaydeden Fenenko, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"ABD bir yandan, NATO için Ortadoğu'daki stratejik önemini bildiğinden Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Diğer yandan da inatla, Suriyeli ve Iraklı Kürtlerin birleştirilmesi sayesinde Ortadoğu'daki dayanağı olarak Kürt devleti olmasa da Kürt proto-devletin oluşturulmasına yatırım yapıyor. Bu yüzden Amerikalıların şu an için temel amacı, her ne olursa olsun Türkiye'nin Suriye'nin Kürt bölgelerine operasyon düzenlemesine fırsat vermemek. Uzun vadede orada Kürt devleti için temelin oluşturulması ve bu bölgenin Suriye'den ayrılması planlanıyor".

Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde oluşturulabilecek güvenli bölgede YPG'nin yer almayacağı açıklamasını değerlendiren Fenenko, "Amerikalılar şimdi resmi olarak susacak ama gizli yöntemleriyle Kürtlerin güvenli bölgenin oluşturulmasına katılması için her şey yapacaklar" dedi.

ABD'nin Türkiye'yle iletişim kurma konusundaki istikrarsızlığına değinen Rus uzman, şu yorumda bulundu: "Trump dün ABD'nin, Türk ekonomisini mahvetmeye hazır olduğunu söylüyor, Erdoğan'la bugünkü telefon görüşmesinin ardından ise iki ülke ilişkilerindeki büyük ekonomik potansiyeliyle ilgili tweet atıyor. Bu ne gösteriyor? Halihazırda ABD'nin Türkiye'ye sadece taktik anlamda ihtiyacı var. ABD'nin politikası ise doğrudan Türkiye'nin toprak bütünlüğü için bir tehdit. Amerikalılar anlık, taktik amaçlar uğruna nihai ayrılığı ertelemeye çalışıyor ve Türkiye'ye buna benzer küçük tavizlerde bulunuyor. ABD ve Türkiye'nin stratejik çıkarları yıllardır çelişiyor".