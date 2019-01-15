Kayıt
23:08 15 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te kurduğu yeni üssün fotoğraflarını uluslararası haber ajansları paylaştı.

    ‘ABD, Kürt devletini Ortadoğu’daki dayanağı olarak kuruyor’

    © REUTERS / Rodi Said
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 94

    Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge kurulsun" açıklamasını değerlendiren Rus uzman Fenenko, Washington’un Ortadoğu’da dayanağı olacak bir Kürt devleti kurmayı amaçladığını belirtti.

    Suriye Demokratik Güçleri (DSG) ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın devriye geziyor
    © REUTERS / Rodi Said
    ‘ABD'nin güvenli bölge planı gerçekleşirse, Suriye'de 5-10 yıla bir PKK devletçiği ortaya çıkar'
    Sputnik'e konuşan Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Ekonomisi Fakültesi'nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Washington ve Ankara arasındaki diyalogda ciddi çelişkilerin olduğunu belirterek, "Amerikalılar son 15 yıldır, aşağı yukarı 2003 Irak operasyonundan bu yana Türkiye'yi stratejik müttefik olarak görmüyor. Amerikalılar Türkiye'den uzaklaşmanın yanında düşmanlarından yana seçimini yaptı" dedi. Türkiye'nin düşmanları olarak ABD'nin Ortadoğu'daki ‘Kürdistan' projesini kasteden uzman, "Kürdistan'ın oluşturulmasının Türkiye'nin toprak bütünlüğü için tehdit olduğu dünyada herkes için açık" diye kaydetti.

    Halihazırda ABD'nin temel amacının, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonu engellemek olduğunu kaydeden Fenenko, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    "ABD bir yandan, NATO için Ortadoğu'daki stratejik önemini bildiğinden Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Diğer yandan da inatla, Suriyeli ve Iraklı Kürtlerin birleştirilmesi sayesinde Ortadoğu'daki dayanağı olarak Kürt devleti olmasa da Kürt proto-devletin oluşturulmasına yatırım yapıyor. Bu yüzden Amerikalıların şu an için temel amacı, her ne olursa olsun Türkiye'nin Suriye'nin Kürt bölgelerine operasyon düzenlemesine fırsat vermemek. Uzun vadede orada Kürt devleti için temelin oluşturulması ve bu bölgenin Suriye'den ayrılması planlanıyor".

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA /
    Kalın: Erdoğan ile Trump tatlıya bağladı, ekonomik tehdit geride kaldı
    Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde oluşturulabilecek güvenli bölgede YPG'nin yer almayacağı açıklamasını değerlendiren Fenenko, "Amerikalılar şimdi resmi olarak susacak ama gizli yöntemleriyle Kürtlerin güvenli bölgenin oluşturulmasına katılması için her şey yapacaklar" dedi.

    ABD'nin Türkiye'yle iletişim kurma konusundaki istikrarsızlığına değinen Rus uzman, şu yorumda bulundu: "Trump dün ABD'nin, Türk ekonomisini mahvetmeye hazır olduğunu söylüyor, Erdoğan'la bugünkü telefon görüşmesinin ardından ise iki ülke ilişkilerindeki büyük ekonomik potansiyeliyle ilgili tweet atıyor. Bu ne gösteriyor? Halihazırda ABD'nin Türkiye'ye sadece taktik anlamda ihtiyacı var. ABD'nin politikası ise doğrudan Türkiye'nin toprak bütünlüğü için bir tehdit. Amerikalılar anlık, taktik amaçlar uğruna nihai ayrılığı ertelemeye çalışıyor ve Türkiye'ye buna benzer küçük tavizlerde bulunuyor. ABD ve Türkiye'nin stratejik çıkarları yıllardır çelişiyor".

    Etiketler:
    YPG, NATO, Aleksey Fenenko, Rusya, Türkiye, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'deki 'öfke odaları'
    Çin'de stresle başa çıkmak için yeni yöntem: Öfke odası
    Karikatür
    'Yeni Kerç girişimi daha hazırlıklı olacak'
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet