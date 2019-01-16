Öcalan’ın kardeşi ile görüşmesini değerlendiren Temelli: Tecridin kırılacağı yer siyaseten bir görüşme trafiği

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın uzun bir aradan sonra görüştüğü kardeşiyle ‘sağlığının iyi olduğu' mesajını gönderdiğini ve seçim çalışmalarında başarılar dilediğini ifade etti. Görüşmeyi "Olumlu çünkü sağlık durumunu öğrenebildik. Bunu bile 2.5 yıldır öğrenemiyorduk" sözleriyle değerlendiren Temelli aile görüşünün periyodik hale gelmesi, avukatlara da görüş iznin verilmesi gerektiğini kaydetti. Temelli, "Tecridin kırılacağı yer siyaseten bir görüşme trafiği, Türkiye açısından artık bir zorunluluktur" dedi.
Sezai Temelli, görüşme iznini ve Öcalan'ın mesajlarını TBMM'de aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteciye değerlendirdi. Temelli, Öcalan'ın uzun bir aranın ardından kardeşi ile görüşmesi konusunda şunları söyledi:
‘OLUMLU ÇÜNKÜ SAĞLIK DURUMUNU ÖĞRENEBİLDİK'
"Bir tarafı olumlu, neden çünkü sağlık durumunu öğrenebildik. Bunu bile 2,5 yıldır öğrenemiyorduk. Dolayısıyla Öcalan'ın sağlığı ne durumdadır, ayakta mıdır, yatıyor mudur, hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçek anlamda bir şey bilmiyoruz. Yani hani olur ya bazen off the record gelir, yok böyle bir şey. Bununla ilgili olarak olumlu görüyorum.
‘AVUKATLAR DA GÖRÜŞMELİ, SİYASETEN BİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ DE OLMALI'
‘BAŞKA MUHATABI YOKTUR, KİMSE MUHATAPLIĞA SOYUNMASIN'
Siyaseten tecridin kırılmasının Türkiye açısından, demokrasi ve barış açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Sezai Temelli, "Bunun başka bir muhatabı yoktur. Kimse de bu muhataplığa soyunmasın. Bunu ne HDP doldurabilir ne de başka bir yer doldurabilir" dedi. Bu konuda muhatabın direk Abdullah Öcalan olduğunu savunan Temelli, görüşmelerin de yasal bir zemine kavuşturulması gerektiğini, Meclis'in bu iradeyi alması gerektiğini söyledi.
‘SAĞLIĞININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ, ÇALIŞMALARDA BAŞARILAR DİLEMİŞ'
‘İZİN VERİRSEK AÇLIK GREVLERİ SONLANIR ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMİŞ OLABİLİRLER'
Temelli, Leyla Güven'in açlık grevine devam kararını ise, "Leyla Hanım zaten söylüyordu. Leyla Hanım'ın açlık grevi kararı tecride karşıdır. Dolayısıyla bu aile görüşü tecridin kırıldığı, tecridin sonlandığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Leyla Hanım tutarlı bir şekilde o iradesini beyan ediyor" sözleriyle değerlendirdi. Kendilerinin ölümler olmadan açlık grevlerinin sonlanmasını istediklerini vurgulayan Temelli, açlık grevlerinin sonlanması için de artık devletin konuya hassasiyetle yaklaşmasını istediklerini kaydetti. Temelli, bu gidişatı her şeyden önce doğru okuyup, bunun gereğini yapma sorumluluğunun bugün yine iktidarda ve devlette olduğunu söyledi.
‘BU TÜRKİYE'NİN BİR MESELESİ, DEMOKRASİ MESELESİ, BARIŞ MESELESİ'
"Açlık grevleri kişinin kendi iradesiyle almış olduğu bir karar" diyen Sezai Temelli, bir siyasi parti olarak açlık grevini sonlandırın gibi bir çağrılarının olamayacağını ama açlık grevi koşullarının sonlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Özellikle tecridin sonlanması için bir demokratik kamuoyunda duyarlılık yaratmaya çalışacaklarını anlatan Temelli, "Bu çok önemli. Bu Türkiye'nin bir meselesi, Türkiye'nin demokrasi meselesi, barış meselesi. Dolayısıyla bütün Türkiye bu konuda duyarlı olmalıdır. Bugün açlık grevinin sonlanması açlık grevlerinde olanlara çağrı yaparak sonlanacak ya da yol alınacak bir şey değil. Tecridin sonlanması ile olabilir. Mesela, ilk adım olarak herkes avukatlarının ya da vasisinin adaya gitme talebini dillendirebilir. Bu talepte bulunabilir" dedi. Temelli, bütün muhalefet partilerinin aslında bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
‘BİR, İKİ, ÜÇ, BEŞ DEĞİL 780 BAŞVURU VAR'
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