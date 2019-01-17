CHP’li Çeviköz: Türkiye en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Menbiç'teki terör saldırısına ilişkin basın açıklaması yaptı.
'SALDIRI IŞİD'İN ARTAN ETKİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR'
Bu saldırının Suriye'deki ortamın ne kadar karmaşık olduğunu, farklı yöntemlerle saldırılarına devam eden IŞİD'e karşı sürdürülen terörle mücadelenin henüz sona ermediğini, aksine IŞİD'in Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini gösterdiğini kaydeden Çeviköz, Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
'TÜRKİYE SURİYE'NİN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERMELİ'
— Bu mücadelede, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esası içinde davranılması, ortak gündemin Suriye topraklarının terör odaklarından tamamen temizlenmesi olması gerektiği açıktır.
Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır.
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