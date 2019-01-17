CHP’li Çeviköz: Türkiye en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Menbiç'te dün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını ifade etti. Çeviköz, Türkiye'nin, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak amacıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Menbiç'teki terör saldırısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Menbiç'te dün düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği terör saldırısında ABD askerlerinin ve sivillerin can kaybına uğramış olmasını 'derin bir üzüntüyle' karşıladıklarını ifade eden Çeviköz, "Bölgemizdeki güvenlik tehditlerinin ciddiyetini bir kez daha gösteren bu alçakça terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

'SALDIRI IŞİD'İN ARTAN ETKİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR'



Bu saldırının Suriye'deki ortamın ne kadar karmaşık olduğunu, farklı yöntemlerle saldırılarına devam eden IŞİD'e karşı sürdürülen terörle mücadelenin henüz sona ermediğini, aksine IŞİD'in Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini gösterdiğini kaydeden Çeviköz, Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

'TÜRKİYE SURİYE'NİN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERMELİ'

Çeviköz, Suriye'deki terör tehdidinin bölgesel ve küresel ölçekte endişe verici olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

— Bu mücadelede, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esası içinde davranılması, ortak gündemin Suriye topraklarının terör odaklarından tamamen temizlenmesi olması gerektiği açıktır.

Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır.