‘Yeni gaz forumu, geleceği belirsiz bir oluşum’

İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, Ürdün, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Filistin Yönetimi’nin enerji bakanları Kahire’de bir araya gelerek Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun (DAGF) kurulması için anlaşmaya vardı. DAGF’nin yapısına ilişkin konular da, nisan ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

Peki bu oluşumun amacı nedir? Üyeleri için ne kadar yararlı olur?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

Bu forumun kurulması, kağıt üzerinde tamam, kurulabilir, ama işlevselliği yönünden baktığımızda ne kadar verimli olacak, amaçları ne olacak, üye ülkelerine ne kadar yararlı olacak, bunlar soru işareti.

© AA / İbrahim Erikan Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor: Türkiye de birlik kurmalı

Ekonomik anlamda bu forumun esas unsuru olarak gaz karşımıza çıkıyor. Bu konu üzerinde mutabakata varılabilecek bir durum var. Ama bu gazın satışı nasıl yapılacak, Avrupa’ya nakli hangi güzergah üzerinden gerçekleşecek? Yunanistan Rodos güzergahı olabilir. Ama bu yolun fizibilitesi yapılmıştı ve çok pahalı bir yol ve yöntem olduğu görülmüştü. Dolayısıyla gazın satışı ve naklinin neye dayanacağı ve hangi sahada olacağı, şimdilik belirsiz olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle evet, forum kurulur, ama işlevsellik bakımından neye yardımcı olur, bu konuda daha çok belirsizlik var. Bundan dolayı bir araya gelip kurmalarına söylenecek bir şey yok, yapılabilir. Ama yürürlüğe girdiği zaman bu yeni oluşumun, kurucu ülkeler açısından ekonomik menfaat sağlayıcı bir yol ve yöntem olur mu, bu konuda büyük kuşkularım var.