Kayıt
14:35 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail-Doğalgaz platformu

    ‘Yeni gaz forumu, geleceği belirsiz bir oluşum’

    © REUTERS / Amir Cohen
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Amur Gadjiev
    0 0 0

    İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, Ürdün, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Filistin Yönetimi’nin enerji bakanları Kahire’de bir araya gelerek Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun (DAGF) kurulması için anlaşmaya vardı. DAGF’nin yapısına ilişkin konular da, nisan ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

    Peki bu oluşumun amacı nedir? Üyeleri için ne kadar yararlı olur?

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

    Bu forumun kurulması, kağıt üzerinde tamam, kurulabilir, ama işlevselliği yönünden baktığımızda ne kadar verimli olacak, amaçları ne olacak, üye ülkelerine ne kadar yararlı olacak, bunlar soru işareti.

    Akdeniz - gaz
    © AA / İbrahim Erikan
    Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor: Türkiye de birlik kurmalı

    Ekonomik anlamda bu forumun esas unsuru olarak gaz karşımıza çıkıyor. Bu konu üzerinde mutabakata varılabilecek bir durum var. Ama bu gazın satışı nasıl yapılacak, Avrupa’ya nakli hangi güzergah üzerinden gerçekleşecek? Yunanistan Rodos güzergahı olabilir. Ama bu yolun fizibilitesi yapılmıştı ve çok pahalı bir yol ve yöntem olduğu görülmüştü. Dolayısıyla gazın satışı ve naklinin neye dayanacağı ve hangi sahada olacağı, şimdilik belirsiz olduğunu düşünüyorum.

    Barbaros Hayrettin Paşa gemisi
    © AA /
    Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama sahasını genişletti

    Bu nedenle evet, forum kurulur, ama işlevsellik bakımından neye yardımcı olur, bu konuda daha çok belirsizlik var. Bundan dolayı bir araya gelip kurmalarına söylenecek bir şey yok, yapılabilir. Ama yürürlüğe girdiği zaman bu yeni oluşumun, kurucu ülkeler açısından ekonomik menfaat sağlayıcı bir yol ve yöntem olur mu, bu konuda büyük kuşkularım var.

    İlgili konular:

    Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama sahasını genişletti
    Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor: Türkiye de birlik kurmalı
    Yeni Yunan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye'yle ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini açıkladı
    Doğu Akdeniz Gaz Forumu, 7 ülkenin katılımıyla kuruluyor
    İki dev gemi arasındaki LNG transferi tamamlandı
    Etiketler:
    Ürdün, Mısır, Yunanistan, İtalya, İsrail, Kıbrıs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yıktırılan bina ve köprüler
    Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet