'Türkiye’nin her durumda ABD ambargosuna karşı bir planı var; Ankara, Moskova'yla işbirliği yaparak, teknoloji ortak, uçak motoru alabilir'

Savunma Sanayi Başkanı'nın yer almadığı görüşmeler alt düzeyde gerçekleşirken, Başkanlıktan görüşmelere dair bir açıklama da yapılmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli olan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli. Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir" değerlendirmesinde bulundu.
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZEN: ABD TUTARLI DEĞİL
Görüşmelere ilişkin Sputnik'e konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'e göre F-35'lerin anlaşma çerçevesinde yürüyen bir iş olmasına karşın Amerikalı muhatapların "ayak diremeleri" tutarlı değil. ABD'nin "yersiz bir endişe içinde olduğunu" kaydeden Özen, S-400'ler konusunda ise sürecin gayet olumlu ilerlediğini belirtiyor.
"S-400 KONUSUNDA SÜREÇ GAYET OLUMLU"
Özen, Türkiye'nin Rusya'yla olan ilşikilerinin her geçen gün olumlu seyirde devam ettiğine dikkat çekerken, "O anlamda da bunu karşılıklı bir şey haline getirmek çok doğru değil. Dolayısıyla biz Türkiye olarak, ülke savunmamızın gereği neyse onu yapmaya devam ediyoruz. S-400 konusunda da zaten süreç gayet olumlu ilerliyor. İnşallah en kısa sürede de tamamlanacak diye ümit ediyoruz" diye konuştu.
Özen, ABD'nin F-35 uçakları ile S-400 savunma sisteminin birlikte çalışmasına yönelik endişelerinin ise "yersiz" olduğunu belirterek, "Böyle bir endişeye niye giriyorlar anlayabilmiş değilim" dedi.
GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU ÜYESİ PROF. DR. CAŞIN: TÜRKİYE KARARINI VERMİŞTİR
S-400'ün mevcut teknoloji transferi, ateş harekat üstünlüğü, menzil kapasitesi ve özelikle alçak irtifadan gelen füzelerle muhtemel hava taarruzlarının caydırılması konusunda etkin bir silah sistemi olarak tercih edildiğini vurgulayan Caşın, Türkiye'nin nükleer santrallerinin korunmasının da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Caşın, "Türkiye bu konuda kararını vermiştir. ABD'nin itirazlarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı son sözü söylemiştir ve ‘gerekeni yaptık, imzalar atıldı' demiştir. Önümüzdeki günlerde bu füzelerin (S-400) askeri eğitimi başlayacaktır" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN NATO BİLGİLERİNİ AKTARMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Caşın, F-35 uçaklarının S-400'lerin alınmasına mani oluşturmayacağını belirterek, NATO Genel Sekteterinin ‘her egemen devlet gibi Türkiye istediği hava savunma sistemini alabilir' açıklamasına işaret etti.
S-400'lerin F-35 uçaklarının kapasitesi hakkında bilgi toplaması iddiasına katılmadığını ifade eden Caşın, "Türkiye bu radar bilgilerini kendi milli radar sistemleri ile entegre edecektir, NATO sistemlerine değil. Yani milli hava savunma sistemi için kullanacaktır. Demek ki istihbarat açısından Türkiye'nin NATO bilgilerini Rusya'ya aktarması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.
Caşın, Türkiye'nin 60 yılı aşkındır NATO üyesi olduğunu anımsatarak tarihinde hiçbir zaman NATO bilgilerini başka ülkelere vermediğini belirtti.
"KAYBEDEN TARAF ABD OLUR"
Caşın, Amerika'nın "Türkiye S-400 alırsa, F-35'leri satmayacağız ve Türkiye'ye ambargo başlatacağız" şeklindeki yaklaşımının da aleyhine olacağını belirterek, şöyle devam etti:
Bu durumda Türkiye, uçak motorunu Amerika'dan almaktan vazgeçip Rusya'dan alır. Türkiye, Avrupa kaynaklı uçaklar; eurofighter alabilir, Fransa'dan Rafale alabilir, İsveç'ten Gripen alabilir ve ya Rusya ile işbirliği yaparak, Rusya'dan teknoloji ortak, uçak motoru alabilir.
Yani Türkiye'nin her durumda Amerikan ambargosuna karşı B ve C planları olduğunu söyleyebilirim. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir şekilde NATO'dan ayrı düşmesine sebebiyet verir, makası açar, bu da Rusya'nın işine gelir, Putin kazanır. Eğer bunları istiyorsa Amerika, Türkiye'ye ambargo uygulasın''.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)