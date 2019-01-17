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20:44 17 Ocak 2019
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    'Türkiye’nin her durumda ABD ambargosuna karşı bir planı var; Ankara, Moskova'yla işbirliği yaparak, teknoloji ortak, uçak motoru alabilir'

    © Flickr / Victoria Pickering
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    Gözde Ocak
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    Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Türkiye’nin her durumda Amerikan ambargosuna karşı bir planı olduğunu belirterek, “Böyle bir durumda Türkiye, Rusya ile işbirliği yaparak, teknoloji ortak, uçak motoru alabilir” dedi.

    F35 savaş uçağı
    © REUTERS /
    S-400 füze sistemiyle F-35'lerin uyumu masada
    ABD heyeti, Patriot füze savunma sistemi teklifini görüşmek üzere Ankara'daydı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmelerde ABD'nin, teklifin teknik detaylarının yanı sıra F-35 uçakları ile S-400 hava savunma sisteminin birlikte çalışmasına yönelik endişelerini de dile getirdiği belirtildi.

    Savunma Sanayi Başkanı'nın yer almadığı görüşmeler alt düzeyde gerçekleşirken, Başkanlıktan görüşmelere dair bir açıklama da yapılmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli olan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli. Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

    MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZEN: ABD TUTARLI DEĞİL

    Görüşmelere ilişkin Sputnik'e konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'e göre F-35'lerin anlaşma çerçevesinde yürüyen bir iş olmasına karşın Amerikalı muhatapların "ayak diremeleri" tutarlı değil. ABD'nin "yersiz bir endişe içinde olduğunu" kaydeden Özen, S-400'ler konusunda ise sürecin gayet olumlu ilerlediğini belirtiyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Gökhan Balcı
    Çavuşoğlu'ndan Patriot açıklaması
    Türkiye'nin ülke savunmasının gereği neyse onu yapmaya çalıştığını ve bunun da uluslararası kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Özen, "Bizim açımızdan bakıldığında S-400'lerin alımında bir sakınca görmüyoruz. F-35'lerle de zaten daha önce yapılan bir anlaşma çerçevesinde yürüyen bir iş olmasına rağmen Amerika'daki muhataplarımızın bu konudaki tutumları aslında biraz yadırganabilir. Neticede adı konmuş, imzalanmış bir mesele ile alakalı ayak diremeleri çok tutarlı gelmiyor. Devlet ciddiyeti anlamında da çok tutarlı gelmiyor" dedi.

    "S-400 KONUSUNDA SÜREÇ GAYET OLUMLU"

    Özen, Türkiye'nin Rusya'yla olan ilşikilerinin her geçen gün olumlu seyirde devam ettiğine dikkat çekerken, "O anlamda da bunu karşılıklı bir şey haline getirmek çok doğru değil. Dolayısıyla biz Türkiye olarak, ülke savunmamızın gereği neyse onu yapmaya devam ediyoruz. S-400 konusunda da zaten süreç gayet olumlu ilerliyor. İnşallah en kısa sürede de tamamlanacak diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

    Özen, ABD'nin F-35 uçakları ile S-400 savunma sisteminin birlikte çalışmasına yönelik endişelerinin ise "yersiz" olduğunu belirterek, "Böyle bir endişeye niye giriyorlar anlayabilmiş değilim" dedi.

    GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU ÜYESİ PROF. DR. CAŞIN: TÜRKİYE KARARINI VERMİŞTİR

    S-400
    © Sputnik / Aleksandr Danichev
    'Amerika’nın teknik işbirliği mantığı Türkiye için uygun değil'
    Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da, öncelikli olarak Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ciddi, stratejik ve acil ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı doğrultusunda da Türkiye'nin uluslararası hukukun öngördüğü çerçevede açık ihaleye girerek uygun olan S-400 füze sistemini seçtiğini kaydetti.

    S-400'ün mevcut teknoloji transferi, ateş harekat üstünlüğü, menzil kapasitesi ve özelikle alçak irtifadan gelen füzelerle muhtemel hava taarruzlarının caydırılması konusunda etkin bir silah sistemi olarak tercih edildiğini vurgulayan Caşın, Türkiye'nin nükleer santrallerinin korunmasının da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

    Caşın, "Türkiye bu konuda kararını vermiştir. ABD'nin itirazlarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı son sözü söylemiştir ve ‘gerekeni yaptık, imzalar atıldı' demiştir. Önümüzdeki günlerde bu füzelerin (S-400) askeri eğitimi başlayacaktır" diye konuştu.

    "TÜRKİYE'NİN NATO BİLGİLERİNİ AKTARMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

    S-400 sistemleri
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
    'Türkiye, ABD'nin S-400'lerden vazgeçme talebine orta parmakla yanıt verdi'
    Caşın, ABD tarafından dile getirilen "S-400lerin NATO için bir risk oluşturduğu" iddialarını da değerlendirdi.
    Caşın, F-35 uçaklarının S-400'lerin alınmasına mani oluşturmayacağını belirterek, NATO Genel Sekteterinin ‘her egemen devlet gibi Türkiye istediği hava savunma sistemini alabilir' açıklamasına işaret etti.

    S-400'lerin F-35 uçaklarının kapasitesi hakkında bilgi toplaması iddiasına katılmadığını ifade eden Caşın, "Türkiye bu radar bilgilerini kendi milli radar sistemleri ile entegre edecektir, NATO sistemlerine değil. Yani milli hava savunma sistemi için kullanacaktır. Demek ki istihbarat açısından Türkiye'nin NATO bilgilerini Rusya'ya aktarması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

    Caşın, Türkiye'nin 60 yılı aşkındır NATO üyesi olduğunu anımsatarak tarihinde hiçbir zaman NATO bilgilerini başka ülkelere vermediğini belirtti.

    "KAYBEDEN TARAF ABD OLUR"

    Caşın, Amerika'nın "Türkiye S-400 alırsa, F-35'leri satmayacağız ve Türkiye'ye ambargo başlatacağız" şeklindeki yaklaşımının da aleyhine olacağını belirterek, şöyle devam etti:

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Çavuşoğlu: Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa olmaz
    ''Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmalar gereği, bu uçağın üretici firmasında konsorsiyum ortağı olduğu için Amerika milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalır, ikincisi güvenilir bir tedarikçi ülke pozisyonunu, Türkiye gibi çok önemli bir uçak pazarını kaybetmiş olur. Nitekim ABD Savunma Bakanı James Mattis, bunun Amerika'nın aleyhine olacağını, projenin de gecikeciğini ifade etmiştir. Demek ki kaybeden taraf bütün denklemlerde Amerika olacaktır.
    Bu durumda Türkiye, uçak motorunu Amerika'dan almaktan vazgeçip Rusya'dan alır. Türkiye, Avrupa kaynaklı uçaklar; eurofighter alabilir, Fransa'dan Rafale alabilir, İsveç'ten Gripen alabilir ve ya Rusya ile işbirliği yaparak, Rusya'dan teknoloji ortak, uçak motoru alabilir.

    Yani Türkiye'nin her durumda Amerikan ambargosuna karşı B ve C planları olduğunu söyleyebilirim. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir şekilde NATO'dan ayrı düşmesine sebebiyet verir, makası açar, bu da Rusya'nın işine gelir, Putin kazanır. Eğer bunları istiyorsa Amerika, Türkiye'ye ambargo uygulasın''.

    Etiketler:
    Uçak motoru, Savunma, İşbirliği, Anlaşma, Teknoloji, Patriot, S-400, Savunma Sanayii Başkanlığı, Gözde Ocak, Refik Özen, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Hakkı Caşın, Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Suriye, Türkiye, ABD, Ankara, Rusya
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