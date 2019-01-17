‘Kürt oluşumlar ilk planlarına ihanet ediyor’

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevskiy, "Kürtler şimdi kendi ilk planlarına ihanet ediyor, zira üslendikleri bölgeleri Suriye hükümet ordusunun kontrolüne devretmeye hazırlardı. Bu süreç başlatılmıştı, hatta birçok şey başarılmıştı. Misal Menbiç'in çevresinde Suriye askeri polisi devriye faaliyetini icra ediyordu ve böyle bir plan YPG'ye, Türk operasyonundan kaçınma fırsatını veriyordu" dedi.

ABD'nin uzmanlarını ve özel hareket timlerini geri çekmesi nedeniyle durumun değiştiğini ve Kürtlerin çıkarlarını kaçırmamaya çalıştığını söyleyen uzman, "Kürtler, dış meydan okumalara tepki verme durumuna getirildi. Türkiye, Amerikalıların YPG'ye verilen silahı geri almasını talep ediyor. Amerikalılar elbette bunu kabul etmiyor ve Türklerin, Suriyeli Kürtlerin güvenliğini riske atmamasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Halihazırda Suriye'nin kuzeydoğusunda sorunun çözümüyle ilgili siyasi sürecin başladığına işaret eden Nadein-Rayevskiy, ancak silahlı muhalefetin bu gelişmelere karşı olduğunu kaydederek şunu ekledi: "Suriye yönetiminde de ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt oluşumlara karşı güvensizlik var".