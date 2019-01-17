ANAR Genel Müdürü Uslu: AK Parti'nin oyları yüzde 39'a düştü, MHP 24 Haziran'la aynı, CHP yüzde 25'e geri döndü

Yerel seçimlere sayılı günler kala, iddiası olan partiler adaylarını birer birer açıklarken, kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarına hız verdi.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, hem yerel seçimlere ilişkin tahminlerini sıraladı hem de bu pazar genel seçim olsa nasıl bir sonuçla karşılaşılabileceğine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
'KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜZDE 30'
Henüz seçim atmosferine tam olarak girilmediğini ifade eden Uslu, Türkiye genelinde yüzde 30 oranında kararsız seçmen bulunduğunu ifade ederken, "Ortada bir aday var ama kampanyası başlamıyor, performansını henüz görmemiş. Bir çok aday bir çok seçmen için henüz kara kutu. Öyle olunca kararsızlar artıyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti ile MHP'nin ve CHP ile İYİ Parti'nin bir çok ilde yaptıkları işbirliğinin ilk kez görüldüğüne işaret eden Uslu, 31 Mart 2019'daki seçimde sandığa gitmeme oranının da yüksek olabileceğini kaydetti.
'SONUÇ VEREBİLECEK MİYİZ EMİN DEĞİLİM'
"Yerel seçimlerle ilgili tahmin için biraz daha beklemek gerekiyor. Bu kez Türkiye genelinde sonuç verebilecek miyiz ondan bile emin değilim." diyen Uslu, bu pazar genel seçim olsa seçmenin yöneliminin ne olacağına ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
AK PARTİ'DE DÜŞÜŞ
'CHP KAYBETTİĞİ OYLARI TOPLADI'
'YILDIRIM'IN İSTİFA ETMEMESİ MHP SEÇMENİNDE SORU İŞARETİ YARATIYOR OLABİLİR'
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki yarışta CHP seçmeninin İmamoğlu'na oy vermekten kaçınmayacağını ancak İYİ Parti seçmeninin temkinli yaklaştığını ifade eden Uslu, Binali Yıldırım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etmemesinin MHP seçmeninde soru işareti yaratabileceğine değindi.
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