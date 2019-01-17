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15:39 18 Ocak 2019
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    Seçim- Mühür- Sandık

    ANAR Genel Müdürü Uslu: AK Parti'nin oyları yüzde 39'a düştü, MHP 24 Haziran'la aynı, CHP yüzde 25'e geri döndü

    © AFP 2018 / Adem Altan
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Araştırma Genel Müdürü Uslu, AK Parti'nin oylarının yüzde 39-40 bandına düştüğünü, CHP'nin 24 Haziran'da kaybettiği oyları yeniden topladığını belirtirken, İstanbul'daki yarışta MHP seçmeninin Yıldırım'a TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesi nedeniyle temkinli yaklaşabileceğini ifade etti.

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleri ile kahvaltıda buluşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, AK Parti'nin oylarının yüzde 39-40 bandına düştüğünü, CHP'nin 24 Haziran'da kaybettiği oyları yeniden topladığını belirtirken, İstanbul'daki yarışta MHP seçmeninin Binali Yıldırım'a TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesi nedeniyle temkinli yaklaşabileceğini ifade etti.

    Yerel seçimlere sayılı günler kala, iddiası olan partiler adaylarını birer birer açıklarken, kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarına hız verdi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, hem yerel seçimlere ilişkin tahminlerini sıraladı hem de bu pazar genel seçim olsa nasıl bir sonuçla karşılaşılabileceğine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

    'KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜZDE 30'

    Henüz seçim atmosferine tam olarak girilmediğini ifade eden Uslu, Türkiye genelinde yüzde 30 oranında kararsız seçmen bulunduğunu ifade ederken, "Ortada bir aday var ama kampanyası başlamıyor, performansını henüz görmemiş. Bir çok aday bir çok seçmen için henüz kara kutu.  Öyle olunca kararsızlar artıyor." ifadelerini kullandı.

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    'SANDIĞA GİTMEME ORANI YÜKSEK OLABİLİR'

    AK Parti ile MHP'nin ve CHP ile İYİ Parti'nin bir çok ilde yaptıkları işbirliğinin ilk kez görüldüğüne işaret eden Uslu, 31 Mart 2019'daki seçimde sandığa gitmeme oranının da yüksek olabileceğini kaydetti.

    'SONUÇ VEREBİLECEK MİYİZ EMİN DEĞİLİM'

    "Yerel seçimlerle ilgili tahmin için biraz daha beklemek gerekiyor. Bu kez Türkiye genelinde sonuç verebilecek miyiz ondan bile emin değilim." diyen Uslu, bu pazar genel seçim olsa seçmenin yöneliminin ne olacağına ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

    AK PARTİ'DE DÜŞÜŞ

    İstiklal Caddesi - 2009
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
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    Türkiye genelinde yapılan araştırmada AK Parti'nin oylarının 24 Haziran 2018'deki seçimlere göre bir kaç puanlık düşüş yaşadığını ifade eden Uslu, iktidar partisinin yüzde 39-40 civarında oy almasını öngördüklerini, MHP'nin ise 24 Haziran'la aynı oranda olduğunu belirtti.

    'CHP KAYBETTİĞİ OYLARI TOPLADI'

    Binali Yıldırım
    © AA / Utku Uçrak
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    İYİ Parti'nin yüzde 10'luk oyunu koruduğunu ifade eden Uslu, CHP'nin 24 Haziran'da kaybettiği oyları yeniden topladığını ve yüzde 25 bandına geri döndüğünü söylerken, HDP'nin ise yüzde 11-12 seviyesinde olduğunu belirtti.

    'YILDIRIM'IN İSTİFA ETMEMESİ MHP SEÇMENİNDE SORU İŞARETİ YARATIYOR OLABİLİR'

    İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki yarışta CHP seçmeninin İmamoğlu'na oy vermekten kaçınmayacağını ancak İYİ Parti seçmeninin temkinli yaklaştığını ifade eden Uslu, Binali Yıldırım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etmemesinin MHP seçmeninde soru işareti yaratabileceğine değindi.

    Etiketler:
    HDP, AK Parti, MHP, CHP, ANAR Araştırma, Binali Yıldırım, İbrahim Uslu
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