CHP’den RTÜK’e ‘TBMM TV’ başvurusu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Meclis TV’nin yayınları nedeniyle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na başvurdu. Bulut, TBMM Başkanı Yıldırım’ın AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı sıfatıyla yaptığı konuşmaların TBMM TV’de yayınlanmasının yasaya aykırı olduğunu ve haksız rekabete yol açtığını belirtti.

CHP'li Burhanettin Bulut, RTÜK'e başvurusunda, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildiğini hatırlattı. Bulut, Anayasa'nın 94. maddesinde yer alan "TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar" ibaresine rağmen Yıldırım'ın Anayasaya aykırı bir şekilde TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmediğini savundu.

'TBMM TV, YILDIRIM'IN SEÇİM ÇALIŞMALARINI EKRANINDAN DUYURMAKTA'

RTÜK'e başvuru dilekçesinde TBMM TV'nin görevlerini tek tek sıralayan CHP'li Bulut, şu görüşleri dile getirdi:

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"Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi TBMM TV kuruluş amacının dışına çıkarak, TBMM imkanlarıyla haksız bir seçim kampanyası yürüten Yıldırım'ın Anayasa'ya aykırı çalışmalarına eşlik etmektedir. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın propaganda aracı, havuz medyasının bir yayın organı gibi hareket eden TBMM TV, Yıldırım'ın İstanbul'da yürüttüğü seçim çalışmalarını ekranından duyurmaktadır.

Bu çerçevede AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın, İstanbul'da Kız İmam Hatip Lisesi'ni aday sıfatıyla ziyaret ettiği görüşmede konuşma ve görüntüleri, 8 Ocak, Salı saat 14.45'te TBMM TV'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. ‘Seçim siyasi bir faaliyet değildir' diyen AK Parti Adayı Yıldırım'ın hukuk ve Anayasa tanımazlığına halkın vergileriyle yayın yapan TBMM TV de alet olmaktadır.

‘RTÜK YASASI'NIN 8. MADDESİNE AYKIRI'

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Bu durum, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ‘Yayın hizmeti ilkeleri' başlıklı 8. maddesinin birinci fıkrası (j) bendinde yer alan ‘Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez' hükmüne aykırıdır. Bu sebeple Binali Yıldırım'ın her ne kadar anayasaya aykırı biçimde kullansa da TBMM Başkanı sıfatıyla yürüttüğü programları, iş ve işlemleri yayımlamakla yükümlü olan TBMM TV'nin, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı sıfatıyla yaptığı görüşmelere de yer vermesi haksız rekabete yol açmaktadır. Yayın hizmetlerini denetleme görevi üstlenen bir kurum olarak, bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapmanız gerektiği açıktır."