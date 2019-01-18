Bakan Dönmez: 1 milyon öğrenciye karneleriyle birlikte ‘Ali’nin Enerji Serüveni’ dağıtılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan ‘Ali'nin Enerji Serüveni’ dergisinin 1 milyon öğrenciye karneleriyle birlikte dağıtıldığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık tarafından ikinci sayısı hazırlanan ve çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan ‘Ali'nin Enerji Serüveni' dergisinin 1 milyon öğrenciye karneleriyle birlikte dağıtıldığını söyledi.
İstanbul Çengelköy'deki 4. Murat İlkokulu'nda 2018- 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Yarıyıl karne ve Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Ali'nin Enerji Serüveni-2' dergisinin dağıtım törenine katılan Bakan Dönmez, öğrencilere hitabında "Çocuklar, bu kitapta Ali'nin enerji serüveni var. Bu kitapta enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Nasıl üretiliyor, bize kadar nasıl taşınıyor, onları tanımış olacağız. Ama bir şeyin de altını çizmek istiyorum, verimli kullanacağız. Bizim okullarımızda, evlerimizde daha az enerji harcayan cihazları tercih etmemiz lazım. En son bir kamu spotu yayınladık. Orada dikkat ederseniz, gereksiz ise lambaların söndürülmesi, daha tasarruflu cihazların kullanılması noktasında. Burada da aslında çocuklarımıza büyük görev düşüyor" dedi.
Çocukların enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Dönmez "Benim bahsettiğim enerji kaynaklarını ve enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanabiliriz, bunları anlatmaya, tanıtmaya, sevdirmeye çalışıyoruz.Bu kitapta küçük testler de var. İlerledikçe hikaye sonunda bir takım testler oluyor. Bu gençlerimizden, çocuklarımızdan birer enerji dedektifi olmasını arzu ediyoruz. Yeri geldiğinde evde büyüklerini uyarabilsin, denetleyebilsin diye. Çocukken buna başlatmak son derece önemli. 81 ilimizde bugün, 4. sınıfta okuyan yavrularımıza yaklaşık 1 milyon adet bugün dağıtılmış olacak. Karne hediyeleriyle birlikte onu vereceğiz. Çocuklarımız iki haftalık bir ara döneme giriyor. Onların eğlenerek okuyacakları bir kitapçık olacak, inşallah" diye ekledi.
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