'Türkiye, Rusya ve Suriye'nin İdlib'e girmesine izin verebilir'

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib muabakatının tam olarak hayata geçirilemediğini belirten Rusya Uluslararası Diplomasi Konseyi (RSMD) Program Koordinatörü Ruslan Mamedov, Türkiye'nin Rusya ve Suriye'ye İdlib'e girme izni vereceği senaryonun ihtimal dışı tutulamayacağını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Mamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme bağlamında liderlerin İdlib'deki durumla ilgili olası yaklaşımlarını yorumladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolündeki bölgeler daha fazla önem taşıdığı için Türkiye'nin İdlib'deki konumunu güçlendirmeyi anlamlı bulmadığını kaydeden Mamedov, "Heyet Tahrir uş-Şam'ın İdlib'de güçlenmesi, Türkiye ve Rusya'nın koordineli hareket etmesini gerektirecek. Taraflar, gerilimi tırmandırmak yerine ortak nokta bulmaya çalışacak. Türkiye'nin Rusya ve Suriye'ye İdlib'e girme izni vereceği senaryonun ihtimal dışı tutulamaz. Bununla birlikte Ankara, yalnızca teröristlerin hedef alınması için kendi kontrolü altındaki grupları tahliye etmeye çalışıyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAREKATI, ŞAM'IN KÜRTLERLE ANLAŞMASINI ZORLAŞTIRABİLİR'

© AA / Cem Genco TSK'dan İdlib sınırında eğitim faaliyeti

Mamedov, Kürt güçleri ve onların Suriye hükümetiyle yürüttüğü müzakereleri de değerlendirdi.

"Şam ile Kürtlerin anlaşması Rusya için özel önem taşıyor ancak Türkiye'nin olası harekatı, her şeyi daha da zor hale getirebilir. Burada birçok şey Kürtlere bağlı. Eğer Kürtler, ABD'lilerle aynı gemide yer alırsa, birçok şeyi elde edemeyecekler. Zira ABD, her halükarda çekilecek ve anlaşacakları kimse kalmayacak" diye devam eden Mamedov, o halde Rusya'nın duruma olan ilgisini kaybedeceğinin altını çizdi.

'RUSYA, EN AZINDAN KÜRTLERİN ÖZERLİK ELDE ETMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR'

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Suriyeli Kürtlerden Rusya’ya Şam’la görüşmelerde arabuluculuk çağrısı

Mamedov, Putin-Erdoğan zirvesinin gündem maddelerinden birinin Kürtlerle Şam arasındaki müzakereler olabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette özerklik söz konusu değil ancak Rusya, en azından Kürtlerin Suriye'de özerklik elde etmemesi gerektiğini söyleyebilir. Moskova, şu anda Kürtlerin elinde bulunan tüm askeri teçhizatın Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi şeklinde bir görüş ortaya koyabilir."

'ABD ÇEKİLMEYECEĞİNİ AÇIKLAYARAK DURUMA ETKİ EDEBİLİR'

Bunların yanında dengelerin birden değişebileceği görüşünü de dile getiren Rus uzman, "Kürtler, Şam'la farklı bir anlaşma yapabilir. ABD'liler çekilmeyeceklerini açıklayarak duruma etki edebilir. Ya da tetikte bekleyen İran… Üstelik Putin-Erdoğan zirvesi sonrası Rusya, Türkiye ve İran zirvesi yapılması bekleniyor" diye ekledi.