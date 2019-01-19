'Türkiye, Rusya ve Suriye'nin İdlib'e girmesine izin verebilir'

Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolündeki bölgeler daha fazla önem taşıdığı için Türkiye'nin İdlib'deki konumunu güçlendirmeyi anlamlı bulmadığını kaydeden Mamedov, "Heyet Tahrir uş-Şam'ın İdlib'de güçlenmesi, Türkiye ve Rusya'nın koordineli hareket etmesini gerektirecek. Taraflar, gerilimi tırmandırmak yerine ortak nokta bulmaya çalışacak. Türkiye'nin Rusya ve Suriye'ye İdlib'e girme izni vereceği senaryonun ihtimal dışı tutulamaz. Bununla birlikte Ankara, yalnızca teröristlerin hedef alınması için kendi kontrolü altındaki grupları tahliye etmeye çalışıyor" dedi.
'TÜRKİYE'NİN HAREKATI, ŞAM'IN KÜRTLERLE ANLAŞMASINI ZORLAŞTIRABİLİR'
"Şam ile Kürtlerin anlaşması Rusya için özel önem taşıyor ancak Türkiye'nin olası harekatı, her şeyi daha da zor hale getirebilir. Burada birçok şey Kürtlere bağlı. Eğer Kürtler, ABD'lilerle aynı gemide yer alırsa, birçok şeyi elde edemeyecekler. Zira ABD, her halükarda çekilecek ve anlaşacakları kimse kalmayacak" diye devam eden Mamedov, o halde Rusya'nın duruma olan ilgisini kaybedeceğinin altını çizdi.
'RUSYA, EN AZINDAN KÜRTLERİN ÖZERLİK ELDE ETMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR'
'ABD ÇEKİLMEYECEĞİNİ AÇIKLAYARAK DURUMA ETKİ EDEBİLİR'
Bunların yanında dengelerin birden değişebileceği görüşünü de dile getiren Rus uzman, "Kürtler, Şam'la farklı bir anlaşma yapabilir. ABD'liler çekilmeyeceklerini açıklayarak duruma etki edebilir. Ya da tetikte bekleyen İran… Üstelik Putin-Erdoğan zirvesi sonrası Rusya, Türkiye ve İran zirvesi yapılması bekleniyor" diye ekledi.
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