'Kerç Boğazı'nda yanan gemilerdeki 8 Türk denizci sağ kurtarıldı'

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) Basın Dairesi Başkanı Andrey Kravçenko, Kerç Boğazı'nda yanan gemilerden 8 Türk denizcinin sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Tanzanya Bayraklı Maestro ve Kandy gemilerinde dün Kerç Boğazı'nda çıkan yangın sonucunda 12 kişi kurtarıldı, 11 kişinin cesedi sudan çıkarıldı, 9 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Kurtarılan denizcilerin Kerç'e götürülmesi planlanıyor, ancak hava muhalefeti nedeniyle henüz başarılı olunamadı.

Sputnik'e konuşan Rosmorreçflot Basın Dairesi Başkanı Andrey Kravçenko, kayıp denizcilerin bulunması için arama çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kravçenko "8 Türk denizci sağ olarak bulundu, hepsi farklı gemilerde. Mercury römorkörü birkaç saat içinde Kerç'e ulaştırmak için yararlıları topluyor. Kente Kırım afet merkezinden doktorlar gönderiliyor. Kurtarma operasyonunda 8 gemi, 2 kurtarma römorkörü bulunuyor" dedi.

Krasnodar Acil Durumlar İdaresi'nin açıklamasına göre, çalışmalara katılması için Gelencik'ten Karadeniz'e Mi-8 helikopteri de gönderildi.

Türkiye'nin Novorossiysk Başkonsolosluğu'ndan bir kaynak da konuyla ilgili net bilgileri olmadığını, Rus makamlardan bilgi aldıklarını kaydetti.

Çeviri: Tuğba Bolat