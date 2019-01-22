Rus uzman: ABD, YPG ve DSG’nin elindeki silahları toplama simülasyonu yapabilir

ABD’nin daha önce Suriye’deki Kürt oluşumlara teslim ettiği silahların tümünü toplayamayacağını belirten Rus uzman Boris Rojin, Kürt birliklerin de şu veya bu silahların varlığını gizlemeye çalışacaklarını vurguladı.

© REUTERS / Ako Raşid Peşmerge Komutanı: Kürtler kendilerine ihanet eden ABD'ye son derece tepkili

Ankara, Washington'un daha önce Suriye'deki Kürt oluşumlara teslim ettiği silahları şimdi onlardan toplamasını bekliyor. Daha önce buna yönelik bir açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Amerikan silahlarının Suriye'deki Kürt birliklerden toplanması şartı, Türkiye'nin ABD'den talebinin ayrılmaz bir parçası. Ankara, bu talebin yerine getirilmesini, hem kendi güvenliğini, hem de Suriye'deki yerli halkın güvenliğini sağlamanın ayrılmaz bir faktörü olarak görüyor.

Amerikan silahları Suriye'deki Kürt oluşumların eline ilk kez 2017'nin mayıs sonunda geçti. Silah desteği 1.5 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Bu süre zarfında Kürt birliklerin eline binlerce TIR dolusu Amerikan yapımı silah ve onlarca askeri araç geçti. Araç ve silahların arasında Humvee arazi araçları, Couag zırhlı araçları, füze rampaları, MK-19 bombaatarlar, TOW ve Javelin tanksavar füze sistemleri, M4 ve M16 otomatik silahlar, insansız hava araçları (İHA), mühimmat vb. kalemler öne çıkıyor.

Eğer ABD bir anda Türkiye'ye kulak verip daha önce Kürt birliklerine teslim ettiği silahları toplama kararı alırsa, bu süreç ne kadar sürebilir? Ayrıca Kürt birliklerin şimdiye kadar teslim almış oldukları hacimler dikkate alınırsa, silahların tamamını toplamak ne derece gerçekçi olur?

'ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLARIN TÜMÜNÜ TOPLAYACAĞI BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ DEĞİL'

© AFP 2018 / Delil Souleiman ABD, DSG'ye 300 TIR, silah ve zırhlı araç gönderdi

Rusya Askeri Politik Gazetecilik Merkezi'nden (CIGR) Boris Rojin, Sputnik'e verdiği röportajda ABD'nin daha önce Suriye'deki Kürt oluşumlara teslim ettiği silahların tümünü toplayamayacağını, Kürt birliklerin de şu veya bu silahların varlığını gizlemeye çalışacaklarını vurguladı.

Rojin, "Teslimatlar ile ilgili karar daha ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyon planlarını gözden geçirdiği 2016'nın başlarında alındı. Teslimatlar, bu silahların iade edilmeyeceği öngörüsüyle gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu silahların bir kısmı şimdiye kadar ya imha edildi, ya da arızalandı. Elbette ki toplama girişimi sırasında silahların bir kısmı gizlenecek ya da kullanılmaz hale gelmiş olarak hurdaya çıkarılacak. ABD'nin tüm silahları toplayacağını söylemek bir dizi objektif nedenden dolayı gerçekçi değil, zaten Suriyeli Kürtler de bu silahları verme konusunda isteksiz, bunu daha önce dile getirmişlerdi. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan birçok kez ABD'nin silahları toplamasını talep etti. Hatta ABD 2 kez, bizzat Başkan Donald Trump şahsında Erdoğan'a bunu yapacağına söz verdi" diye konuştu.

© REUTERS / RODI SAID ABD’den YPG'ye 200 TIR silah sevkiyatı

Rus uzman, Ankara'nın silah teslimatlarının durdurulması yönündeki çağrılarına rağmen Amerikan tarafının bunu yapmamakla kalmayıp, Kürt oluşumlara silah yardımlarını daha da yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

'KÜRTLERDEN GÖSTERMELİK OLARAK TOPLANACAK SİLAHLARIN MİKTARI OLDUKÇA AZ OLACAK'

ABD'nin kendileri için en acısız alternatifi seçip, silahları toplamaya başlıyormuş görüntüsü verebileceklerini vurgulayan Rojin, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhtemelen Türkiye ile uzlaşmaya varılmasını gerektiren bu koşullarda, ABD kamuya açık olarak Kürtlerden silahların küçük bir kısmının alındığını göstermek için birkaç etkinlik düzenleyecek, bu etkinlikler medyada da geniş yer bulacak. Belki de bir takım ağır araçlar, muhtemelen zırhlı araçlar toplanacak. Ancak bu, YPG ve DSG'ye teslim edilip dağıtılmış olan silahların gerçek anlamda toplanmasından çok bir simülasyon olacak."

Çeviren: Erkan Kurtuluş