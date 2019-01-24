Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: A Milli Futbol Takımı, son 8 yıl içinde 12 ilde 46 kez rakiplerini ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2010-2018 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye’de 46 resmi ve özel maç yaptığını, bu maçların da 21’i İstanbul olmak üzere 12 şehirde gerçekleştiğini kaydetti. Kapasoğlu’nun verdiği bilgiye göre son 6 yılda Türkiye ile Estonya arasında oynan karşılaşma en çok ilgi gören maç oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde milli maçlara ilişkin bilgi istedi. Gürer, Bakan Kasapoğlu'na, "2010-2018 yılları arasında Türk Milli Futbol Takımı'nın resmi ve özel karşılaşmalarda rakip takımları hangi illerde ağırlamıştır? Tüm karşılaşmaların illere göre dağılımları nelerdir? Milli futbol karşılaşmalarının hangi illerde ve hangi statlarda oynanacağı kimler tarafından hangi kriterlere göre belirlenmektedir? 2010-2018 yılları arasında ülkemizde oynanan milli futbol karşılaşmalarında statların kapasiteleri ve doluluk oranlan iller bazında nelerdir?" diye sordu.

21'İ İSTANBUL OLMAK ÜZERE 12 İLDE 46 MAÇ OYNANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, önergeye verdiği yanıta göre, A Milli Futbol Takımı 2010-2018 yılları arasında Türkiye'de 46 resmi ve özel karşılaşmada rakip takımları ağırladı. Bu karşılaşmaların 21'inin İstanbul'da oynandığını belirten Kasapoğlu, Antalya'da 8, Konya'da 5, Eskişehir'de 3, Trabzon'da 2, Bursa, Manisa, Kayseri, Adana, Mersin, Ankara ve Rize'de de 1'er olmak üzere 12 şehirde A Milli Futbol Takımı'nın rakip takımlarla karşılaştığını kaydetti.

EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇ ESTONYA İLE OYNANDI

Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgiye göre 2012 ve 2018 yılları arasında 11 Eylül 2012'de Türkiye ile Estonya arasında İstanbul Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya seyirci ilgisi büyük oldu. Bu karşılaşmada 50 bin 509 seyirci kapasiteli stadın yüzde 95.3'ü doldu. Doluluk oranında bu maçı yine aynı yıl ve aynı statta Türkiye'nin Romanya'yı ağırladığı maç izledi. Bu karşılaşmada stadın doluluk oranı yüzde 94.1 olarak gerçekleşti.

EN AZ SEYİRCİLİ MAÇ BULGARİSTAN KARŞILAŞMASI OLDU

En az seyircili milli maç ise 2015 yılında Türkiye'nin Bulgaristan'ı ağırladığı karşılaşma oldu. 13 bin 850 seyirci kapasiteli İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta doluluk oranı yüzde 46 olarak belirlendi.