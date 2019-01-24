'ABD, Türkiye’ye Astana formatını çökertmeyi dayatıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la Moskova’da görüştü. İki lider, Suriye krizinin çözümü, stratejik işbirliği, ABD birliklerinin Suriye’den çekilmesi konularını ele aldı. Ayrıca, İdlib’deki gelişmelerin yanı sıra kuzeydoğu Suriye’deki durum da görüşmenin ana konuları arasındaydı.

Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü uzmanı, siyasi analist Farhad İbrahimov, Sputnik'e verdiği röportajda, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Menbiç'teki durumu değerlendirdi.

İbrahimov, Putin'in Erdoğan'a YPG'nin Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan yerleşim yerlerine en ufak bir tehdit teşkil etmeyeceğiyle ilgili güvenlik garantisi vermiş olabileceğini belirtti.

'MENBİÇ SENARYOSU ŞİMDİLİK ERTELENDİ'

Türkiye'nin bölgede yeni bir askeri operasyon başlatma olasılığını değerlendiren uzman, "Kuşkusuz, Ankara için Menbiç üzerindeki kontrolün ana hedefi, bölgedeki etkisini artırmak ve Batı'lı ortaklarına Kürt milis güçleri de dahil, radikallere karşı mücadelede ne kadar etkili olduğunu göstermektir. Ankara'nın bu kadar cazip bir fırsattan vazgeçmesi düşük bir olasılık, ancak bu senaryo şimdilik ertelendi" ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE, TAMPON BÖLGEYE KARŞILIK TAVİZE HAZIR'

İdlib'deki gelişmelerle ilgili olası senaryolardan bahseden İbrahimov, "Türkiye, Halep'in kuzeyinde Kürtlere karşı oluşturulacak tampon bölgeye karşılık Menbiç'te taviz vermeye hazırdır" dedi. Uzman, aynı zamanda, birçok şeyin Kürtlerin de Suriye'deki çözüm sürecine dahil edilmesini isteyen Moskova'nın pozisyonuna bağlı olduğunu kaydetti.

'PUTİN İLE ERDOĞAN TAMPON BÖLGE KONUSUNDA BENZER YAKLAŞIMLAR ORTAYA KOYDU'

Farhad İbrahimov, ayrıca, Putin ve Erdoğan görüşmesinde tarafların tampon bölge konusunda benzer yaklaşımlar ortaya koyduğunu belirterek, "Moskova, şimdilik Suriye'deki belirli sorunları çözmenin yasal ve uzlaşma yollarından biri gibi görünen Türkiye-Suriye sınırında bir tampon bölge kurulmasına sıcak bakabilir, ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini de bu yönde görüş belirtti" dedi.

Rusya ve Türkiye liderleri Suriye'yle ilgili istişarelerin daha geniş bir formatta devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, yakın bir zamanda Suriye temalı Moskova-Ankara-Tahran üçlü toplantısı gerçekleşecek.

'ABD, TÜRKİYE'NİN İMZALADIĞI ANLAŞMALARI 'UNUTMAYA' ZORLUYOR'

Üçlü formatta gerçekleşecek toplantıya Batılı ülkelerin pozisyonlarının nasıl olacağıyla ilgili olarak İbrahimov şunları söyledi:

"ABD, Türkiye'ye Astana formatını çökertmeyi dayatıyor. Çünkü, Ankara'nın Washington'un politikalarının ateşli karşıtları Moskova ve Tahran'la aynı formata katılması, Türkiye'nin ABD'nin NATO müttefiki olduğu bakış açısıyla uyuşmuyor".

ABD'nin Türkiye'nin çıkarlarını manipüle etmek istediğini vurgulayan uzman, "ABD'de şimdi Türkiye'yi daha önce imzaladığı anlaşmaları ‘unutmaya' zorlayacak mekanizmalar işletiliyor" dedi.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin son zamanlardaki durumuna da değinen uzman, Donald Trump'ın bir süre önce Twitter'den Kürt birliklerine saldırması halinde Türkiye'yi ekonomik olarak mahvadecekleri tehdidini hatırlatarak, "Washington'un Ankaraya karşı yürütüğü politikanın, havuç-sopa politikası olduğunu, Trump'ın ‘mahvederiz' skandal twitinin ertesi günü ‘Türkiye'yle ekonomik ilişkilerin gelişmesi için geniş potansiyel var" mesajı gösteriyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin ruhu anlık, konjuktürel ve manipülatiftir" ifadelerini kullandı.