İYİ Parti’den ‘parmak boyası’ kanun teklifi

© AA / İbrahim Erikan 'Soyağacı sorgulama servisiyle seçimlerde hile yapılacak' iddiası

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde; "Bugüne kadar pek çok kez sandıkların sayımı ve seçim sonuçları ile ilgili tartışmalar yaşanmış, bu nedenle ülke iradesi tam olarak yansıtılamamıştır. Bir kez oy verme hakkı olduğu halde bir kişinin birden çok oy kullandığıyla ilgili iddialar ve bunların üzerindeki kuşkular giderilememiştir" dedi.

Gerekçesine, "Seçimlerin katılımcı ve adil bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak her şeyden önce ülkeyi yöneten siyasi iradenin sorumluluğudur" diye devam eden Türkkan, "Ancak bugün baktığımızda; seçimlerin herkesin katılabileceği, rahatlıkla sandıklara gidip oy kullanacağı, adil bir ortamdan söz etmek ne yazık ki mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Türkkan, gerekçesinde ayrıca şöyle dedi:

"Burada en önemli husus mükerrer oy kullanma hususudur, daha önceki seçimlerde parmağa sürülen boya ile bunun önüne geçilmiştir, ülkenin içinde bulunduğu atmosfer ve yaklaşan Mahalli İdareler seçimleri de dikkate alındığında bunun tekrar yaşama geçirilmesi acil bir ihtiyaç olarak gözükmektedir."

Kanun teklifi, 298 Sayılı Seçmenlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor. Teklif ile söz konusu Kanuna, "Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik kartını verirken, seçmen listesindeki adı hizasına imzasını attırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parmağını çıkmayan özel boya ile boyayarak bastırır, imza atamayanların parmak izinin alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığını yanına yazar" hükmü ekleniyor.