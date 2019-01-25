Tahliye edilen ve açlık grevi eylemini evinde sürdüren HDP'li Güven'den ilk açıklama

79 gündür açlık grevi eylemini sürdüren HDP'nin tutuklu Milletvekili Leyla Güven tahliyesinin ardından cezaevinden ambulansla evine götürüldü. Sputnik’e konuşan Güven, talepleri yerine getirilinceye kadar açlık grevi eylemine evinde devam edeceğini açıkladı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesi ile görüşmesi için 79 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında tahliye kararı verdi.

Güven, tahliye kararının ardından ambulans ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nden alınarak Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde bulunan evine getirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve HDP'li milletvekilleri Güven ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Güven'in açlık grevi eylemini sürdüreceğini belirterek "Talebi Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıdır. Talebinin dikkate alınıp, görüşmeler başladıktan sonra kararını değiştirebileceğini söyledi. Açlık grevi bugün itibari ile evinde devam edecek" dedi.

© Sputnik / Sertaç Kayar Leyla Güven'in sağlık kontolleri Diyarbakır Tabip Odası'ndan (DTO) doktorlar tarafından yapılıyor. Ayrıca Güven'in sağlık durumunun bundan sonra DTO'dan doktorlar tarafından takip edileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye, evinde açlık grevi eylemini sürdüren Güven'i görüntüledi. Sputnik'e konuşan Güven, talepleri yerine getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini açıkladı. Konuşmakta zorluk çeken Güven zafer işareti yaparak açlık grevi eylemindeki kararlılığını dile getirdi.