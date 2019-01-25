Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Eti Maden tarafından Türkiye'nin bor madeninden üretilen BORON temizlik ürününün lansmanında konuşan Bakan Dönmez "Türkiye, dünyaya artık sadece ham maden değil yüksek teknoloji ürünler de ihraç edecek ve böylece bir üst lige yükselecek" dedi.

© AA / Celal Güneş Bakan Dönmez: Antalya açıklarında sondaja başlayan Fatih sondaj gemimize kardeş geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye, 1 milyar seviyesinin üzerinde rekor bor ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Eti Maden tarafından Türkiye'nin bor madeninden üretilen BORON isimli temizlik ürününün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki lansmanında konuşma yapan Bakan Dönmez "Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip, dünyanın üretiminin de yüzde 59'unu gerçekleştiriyor. Ülkemiz 110 ülkeye bor ihraç ediyor. Bu ülkeler içinde halihazırda pazardaki rakibimiz olan ABD'nin yanısıra en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Türkiye dünyaya bor ihraç eden en güvenilir tedarikçi pozisyonunda bulunuyor ancak bu bize yetmez. Zira bor, gelişme potansiyeline sahip" diye konuştu.

‘TÜRKİYE ARTIK DÜNYAYA SADEVE HAM MADEN DEĞİL YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İHRAÇ EDECEK'

Geçen yıl yine bu salonda yeni bor stratejimizi açıklamıştık. Borun değerini, bu madenden üretilen nihai ürünle 1'e 500 ve 1'e 2000 oranında katlamayı hedeflediğimizi aktarmıştık. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurtdışına ağırlıklı olarak hammadde şeklinde değil uç ürün veya ileri teknoloji ürünler olarak ihraç etmeye başlayacağız. Bu model hem yatırımcı dostu olacak hem de istihdamımızı artıracak, ülkemizin ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

‘BOR ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'Yİ BİR ÜST LİGE TAŞIYACAK'

Eti Maden'in yeni dönem stratejisinin de geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji ürünlerine geçiş olduğuna işaret eden Bakan Dönmez "Eti Maden, daha fazla katma değer üretmek için artık ileri teknoloji ürün üretimine yönelecek. Artık bor ihracatında rafine ürünlerin yanında ileri teknoloji ürünlerinin de payını artıracağız. Savunma sanayiden tarıma hatta lansmanını yaptığımız temizlik ürününe kadar pek çok alanda kullanılan bor, Türkiye'nin bir üst lige çıkmasının önünü açacak olan en büyük oyunculardan birisi olacak" diye konuştu.

‘BORON'UN HEM KENDİ HEM DE TÜM SÜREÇLERİ YERLİ VE MİLLİ'

Bor madeninin kullanım alanının son derece geniş olduğunun altını çizen Bakan Dönmez "Bor, gündelik hayatımızı kolaylaştıran ve hayat kalitemizi arttıran pek çok ürünün hammaddesidir. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz BORON da bunlardan biri. Sıkça kullandığımız pek çok petrokimya ürünü hayatımıza süslü kelimeler ve havalı reklamlarla girse de, sağlığa son derece zararlı. Bu ürünler uzun vadede de pek çok hastalığın önünü açıyor. Artık bütün dünya, organik, çevre ve insan dostu olana yönelmişken; bizim de doğal maddelerden üretilen bu ürün gibi ürünlere eğilmemiz önemli. BORON yerli ve milli ürünümüzdür. Bu ürünün AR-GE sürecinden satış pazarlamasına kadar her aşamsı yerli ve milli çabaların sonucudur" dedi.

Bakan Dönmez "BORON'un pazar payını arttıracağız. Bu ürün yıl boyu aynı fiyata satılacak. Ülkemiz ve milletinizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yerli kaynaklarımızı, yerli teknolojilerimiz ve yerli insan gücümüzle işleyip birer değer haline getireceğiz" diye ekledi.